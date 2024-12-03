Adana’da iş yerine 25 milyonluk haraç kurşunu

Kadir S.’nin ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, her iki şüphelinin de saklandığı adresi tespit etti.

Şüpheliler saklandıkları eve yapılan operasyonla yakalandı.

Suçlamaları kabul eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.