Adana’da iş yerine 25 milyonluk haraç kurşunu
Adana’da bir çete, Seyhan’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 25 milyon lira haraç istedi. İş yeri sahibi bu isteği reddedince, motosikletli saldırganlar iş yerine ateş açtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan emniyet güçleri, saldırıya ilgili olarak üç kişiyi gözaltına aldı.
Adana’da 25 milyon lira haraç vermeyi reddeden bir kişiye ait iş yeri, motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı.Olay, 12 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi.