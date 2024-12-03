Adana’da iş yerine 25 milyonluk haraç kurşunu

Adana’da bir çete, Seyhan’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 25 milyon lira haraç istedi. İş yeri sahibi bu isteği reddedince, motosikletli saldırganlar iş yerine ateş açtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan emniyet güçleri, saldırıya ilgili olarak üç kişiyi gözaltına aldı.

Adana’da iş yerine 25 milyonluk haraç kurşunu - 1

Adana’da 25 milyon lira haraç vermeyi reddeden bir kişiye ait iş yeri, motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı.

Olay, 12 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi.

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Adana’da iş yerine 25 milyonluk haraç kurşunu - 2

İddiaya göre, demir profili üzerine faaliyet gösteren işyeri sahibi Kadir S. (47) kendisinden 25 milyon lira haraç isteyen şüphelilere para vermemesi üzerine, şüpheliler saldırı düzenlendi.

Kerem K. (19) ve Ural B. (20), Kadir S. isimli şüpheliler, motosikletle iş yerinin önüne geldi.

Kerem K. tabanca ile işyerine ve önünde bulunan otomobile ateş açtı.

Ardından Ural B.’nin kullandığı motosiklet ile bölgeden kaçtı.

Adana’da iş yerine 25 milyonluk haraç kurşunu - 3

Kadir S.’nin ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, her iki şüphelinin de saklandığı adresi tespit etti.

Şüpheliler saklandıkları eve yapılan operasyonla yakalandı.

Suçlamaları kabul eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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