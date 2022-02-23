Adana'daki arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, hafta sonundan bu yana yaşanan arı ölümleri bazı kovanlarda arı ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 10:28 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 10:29

Adana'daki arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı - 1

Narenciye arazilerinin bulunduğu bölgede arıcılık yapan Aytekin Kunt, pazar günü arılarının ölmeye başladığını fark etti.

Adana'daki arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı - 2

400 kovandan oluşan arıların yarısı 2 gün içinde telef oldu. Kunt, arılarının denetimsiz zirai ilaçlama yüzünden öldüğünü iddia etti.

Adana'daki arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı - 3

Olayın bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Adana'daki arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı - 4

Çalışma başlatan ekipler, söz konusu kovanlardan numune aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.

Adana'daki arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı - 5

Arı ölümlerinin nedeni, laboratuvar tetkiklerinin ardından belli olacak.

Adana'daki arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı - 6
Adana'daki arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı - 7
Adana'daki arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı - 8
Adana'daki arı ölümleri üzerine inceleme başlatıldı - 9

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