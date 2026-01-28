Adana'daki kanlı pusuda berdel iddiası. "Oğlum kucağımda can verdi"

Ailesinin evliliği kabul etmemesi üzerine Sinan ile kaçarak evlenen Berivan Yeşil ise, "Beni 5 defa istemeye geldiler, ailem 'Sen kabul edersen biz bu aileyi yok edeceğiz.' dedi. Ben de vazgeçmedim, birbirimizi seviyorduk. Sinan birkaç defa bizim oralardan geçti. Babam Sinan'ı görünce ağabeyime söyleyip bir daha görürsen git kafasına sık demiş. Görümcem ile berdel yapmak istediler. Kız da istemedi, istemeyince de olayı buraya getirdiler." dedi ve şunları söyledi:

"Ailem Sinan'ı sevmiyordu, istemedikleri için de böyle oldu. Biz kaçtıktan bir gün sonra hepsi amcamlarda toplanıp bu aileyi yok etmeye karar vermişler. Beni zorla kaçırmadılar, ben severek kaçtım. Herkes birbirimizi sevdiğimizi biliyordu. Biz 8 aydır beraberdik, ailem de biliyordu, ilk başta bir şey demediler. Sonra iş ciddiye binince böyle yaptılar. Ailem, kayınbabanı ve sizi de yok edeceğiz diye konuşuyorlardı. Can güvenliğimiz yok, bir an önce yakalansın."