Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşımı kavgası çıktı (Eski eşini ateşe verip eve kilitledi)

Adana’da Fadime Korkusuz’un vahşi şekilde öldürülmesinin ardından mal paylaşımı tartışması çıktı. Korkusuz’u ateşe verdiği evde kilitleyip öldüren eski eş Muhammet Güleç, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Otomobilin devrini yapacaktı. Birden ‘Niye buraya geldin?’ deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım.” ifadelerini kullandı.

Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşımı kavgası çıktı (Eski eşini ateşe verip eve kilitledi) - 1

Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşım tartışması çıktı.

Olay, 2 Kasım’da Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde yaşandı. 2 çocukları bulunan, 6 yıl önce anlaşmalı boşanan Muhammet Güleç ile Fadime Korkusuz, aynı evde yaşamaya devam etti.

İddiaya göre, tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz’un tarlada kendisini aldattığını öne süren Güleç, sık sık eski eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşımı kavgası çıktı (Eski eşini ateşe verip eve kilitledi) - 2

Şiddete daha fazla dayanamayan Korkusuz, 27 Ekim’de polis merkezine giderek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Olay günü eve gelen Muhammet Güleç, oğlu E.G.’yi alışveriş için markete gönderdikten sonra Fadime Korkusuz’un üzerine ve eşyalara benzin döküp, ateşe verdi.
Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşımı kavgası çıktı (Eski eşini ateşe verip eve kilitledi) - 3

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Güleç ise Korkusuz’u eve kilitleyip, otomobille kaçtı.

Hastanede 36 gün tedavi gören Korkusuz yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Güleç ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşımı kavgası çıktı (Eski eşini ateşe verip eve kilitledi) - 4

CİNAYETİN SEBEBİ MAL PAYLAŞIMI ÇIKTI

Çiftin anlaşmalı boşanmalarının ardından mal paylaşımı sırasında eski model otomobillerinin Fadime Korkusuz’da kaldığı, Güleç'in ise aracı devretmesi için eski eşine baskı yaptığı ortaya çıktı.

Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşımı kavgası çıktı (Eski eşini ateşe verip eve kilitledi) - 5

Muhammet Güleç ifadesinde evi yakmadığını öne sürerek, “Eski eşim konuşmak için beni kendi çağırdı. Otomobilin devrini verecekti. Birden ‘Niye buraya geldin?’ deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım” ifadelerini kullandı.

Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşımı kavgası çıktı (Eski eşini ateşe verip eve kilitledi) - 6

Güleç, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklandı.

Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşımı kavgası çıktı (Eski eşini ateşe verip eve kilitledi) - 7
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