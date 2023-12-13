Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşımı kavgası çıktı (Eski eşini ateşe verip eve kilitledi)

Muhammet Güleç ifadesinde evi yakmadığını öne sürerek, “Eski eşim konuşmak için beni kendi çağırdı. Otomobilin devrini verecekti. Birden ‘Niye buraya geldin?’ deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım” ifadelerini kullandı.