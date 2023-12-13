Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşımı kavgası çıktı (Eski eşini ateşe verip eve kilitledi)
Adana’da Fadime Korkusuz’un vahşi şekilde öldürülmesinin ardından mal paylaşımı tartışması çıktı. Korkusuz’u ateşe verdiği evde kilitleyip öldüren eski eş Muhammet Güleç, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Otomobilin devrini yapacaktı. Birden ‘Niye buraya geldin?’ deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım.” ifadelerini kullandı.
Adana’daki vahşi cinayetin ardından mal paylaşım tartışması çıktı.
Olay, 2 Kasım’da Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde yaşandı. 2 çocukları bulunan, 6 yıl önce anlaşmalı boşanan Muhammet Güleç ile Fadime Korkusuz, aynı evde yaşamaya devam etti.İddiaya göre, tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz’un tarlada kendisini aldattığını öne süren Güleç, sık sık eski eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı.