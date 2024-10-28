Adana’daki aile katliamında yargılama başladı: “İlaçla beni delirtmek istiyorlardı”

YARGILAMA BAŞLADI

Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Özgür Durmuş, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanık Durmuş, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, “Ben cinayet işlemek istemedim, çok pişmanım. Kayınpederim ve kayınvalidem bana ‘Senin şerefin yok’ gibi hakaretlerde bulunup, tokat atıyorlardı. Ayrıca yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı. Bundan dolayı olay anında kendimde değildim.” dedi.

“Ben kendime geldiğimde de hemen ambulansı aradım. Suriye’ye de kaçabilirdim ama kaçmadım ve kendim gidip teslim oldum.” ifadesini kullanan Durmuş, pişman olduğunu söyledi.