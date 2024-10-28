Adana’daki aile katliamında yargılama başladı: “İlaçla beni delirtmek istiyorlardı”
Adana’da eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş hakim karşısına çıktı. Üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapsi istenen adam savunmasında, “Yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı. Bundan dolayı olay anında kendimde değildim.” dedi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde ailesinden üç kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaralayan Özgür Durmuş’un yargılanmasına başlandı.