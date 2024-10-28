Adana’daki aile katliamında yargılama başladı: “İlaçla beni delirtmek istiyorlardı”

Adana’da eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş hakim karşısına çıktı. Üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapsi istenen adam savunmasında, “Yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı. Bundan dolayı olay anında kendimde değildim.” dedi.

Adana’daki aile katliamında yargılama başladı: “İlaçla beni delirtmek istiyorlardı” - 1

Adana’nın Seyhan ilçesinde ailesinden üç kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaralayan Özgür Durmuş’un yargılanmasına başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’daki aile katliamında yargılama başladı: “İlaçla beni delirtmek istiyorlardı” - 2

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde 3 Mayıs 2023’te Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş, çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden evde tartıştığı eşi İptihel Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba’yı bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba’yı ise yaraladı.

Olaydan sonra Özgür Durmuş tutuklanırken, çiftin 6 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Adana’daki aile katliamında yargılama başladı: “İlaçla beni delirtmek istiyorlardı” - 3

YARGILAMA BAŞLADI

Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Özgür Durmuş, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanık Durmuş, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, “Ben cinayet işlemek istemedim, çok pişmanım. Kayınpederim ve kayınvalidem bana ‘Senin şerefin yok’ gibi hakaretlerde bulunup, tokat atıyorlardı. Ayrıca yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı. Bundan dolayı olay anında kendimde değildim.” dedi.

“Ben kendime geldiğimde de hemen ambulansı aradım. Suriye’ye de kaçabilirdim ama kaçmadım ve kendim gidip teslim oldum.” ifadesini kullanan Durmuş, pişman olduğunu söyledi.
Adana’daki aile katliamında yargılama başladı: “İlaçla beni delirtmek istiyorlardı” - 4

TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Esas hakkında mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın, eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini nitelikli öldürme suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederi Muhammed Zeki Baba’yı ise öldürmeye teşebbüs etmek suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Durmuş’un tutukluluğunun devamına karar verip, taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.
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