Adana’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: TIR’ın kendilerine çarptığı anı kaydetti
Tarsus-Pozantı Otoyolu’nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı. Kaza, TIR’ın çarptığı otomobildeki yolcunun, cep telefonu kamerasıyla çevreyi kaydettiği sırada meydana geldi. Görüntüyü kaydeden yolcunun durumu ağır, kazada yaralanan 6 kişinin ise tedavileri sürüyor.
Adana’da meydana gelen trafik kazasında, TIR’ın çarptığı otomobildeki bir kişinin o anlarda cep telefonu kamerasıyla kayıtta olduğu ortaya çıktı.Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Tarsus-Pozantı Otoyolu’nun Akçatekir mevkisinde meydana geldi.