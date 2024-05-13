Adana’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: TIR’ın kendilerine çarptığı anı kaydetti

Adana’da meydana gelen trafik kazasında, TIR’ın çarptığı otomobildeki bir kişinin o anlarda cep telefonu kamerasıyla kayıtta olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Tarsus-Pozantı Otoyolu’nun Akçatekir mevkisinde meydana geldi.