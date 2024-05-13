Adana’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: TIR’ın kendilerine çarptığı anı kaydetti

Tarsus-Pozantı Otoyolu’nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı. Kaza, TIR’ın çarptığı otomobildeki yolcunun, cep telefonu kamerasıyla çevreyi kaydettiği sırada meydana geldi. Görüntüyü kaydeden yolcunun durumu ağır, kazada yaralanan 6 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Adana’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: TIR’ın kendilerine çarptığı anı kaydetti - 1

Adana’da meydana gelen trafik kazasında, TIR’ın çarptığı otomobildeki bir kişinin o anlarda cep telefonu kamerasıyla kayıtta olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Tarsus-Pozantı Otoyolu’nun Akçatekir mevkisinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: TIR’ın kendilerine çarptığı anı kaydetti - 2

Kimliği bilinmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarpıp karşı şeride devrildi.

Otoyolda seyir halindeki 1 TIR ile 5 otomobil ise devrilen TIR’a çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: TIR’ın kendilerine çarptığı anı kaydetti - 3

İtfaiye ekibi, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı.

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolda trafik akışını durduran kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: TIR’ın kendilerine çarptığı anı kaydetti - 4

TIR’IN, KENDİLERİNE ÇARPTIĞI ANI KAYDETTİ

TIR’ın karşı şeride geçip bir otomobille çarpıştığı anlara ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Adana’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: TIR’ın kendilerine çarptığı anı kaydetti - 5

Görüntülerde, sürücünün yanındaki kişinin cep telefonuyla yolu ve çevreyi kaydettiği, bu sırada karşı şeritteki TIR’ın bariyere çarptıktan sonra, içerisinde yolculuk yaptığı otomobile çaptığı görüldü.

Adana’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: TIR’ın kendilerine çarptığı anı kaydetti - 6

Görüntüyü çeken kişinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Adana’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: TIR’ın kendilerine çarptığı anı kaydetti - 7

Zincirleme kazada yaralanan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

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