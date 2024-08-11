Adana’daki ölümlü kazada yarış iddiası
Adana’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Sevgi Akbaş, gözyaşları içinde toprağa verildi. Akbaş’ın oğlu Onur Akbaş, bulvarda yarışan otomobillerden birinin annesine çarpmasıyla kazanın yaşandığını öne sürdü. Akbaş, “Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu. Avukatlarımız takip ediyor. Tutuklanacak ancak ıslah olur mu, bilmiyorum.” dedi.
Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akbaş, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi.
Kasım Y’nin kullandığı 01 AEY 213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle refüje çıktı.