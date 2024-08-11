Adana’daki ölümlü kazada yarış iddiası

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Sevgi Akbaş, gözyaşları içinde toprağa verildi. Akbaş’ın oğlu Onur Akbaş, bulvarda yarışan otomobillerden birinin annesine çarpmasıyla kazanın yaşandığını öne sürdü. Akbaş, “Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu. Avukatlarımız takip ediyor. Tutuklanacak ancak ıslah olur mu, bilmiyorum.” dedi.

Adana’daki ölümlü kazada yarış iddiası - 1

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akbaş, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi.

Kasım Y’nin kullandığı 01 AEY 213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle refüje çıktı.

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Adana’daki ölümlü kazada yarış iddiası - 2

Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş’a çarptı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akbaş’ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Kasım Y. gözaltına alınıp, Fatih Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Kaza yerinde inceleme yapan polis, ayrıntılı fotoğraf ve kamera görüntüsü alıp, olay yerinin krokisi çizdi.

Adana’daki ölümlü kazada yarış iddiası - 3

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Akbaş’ın cenazesi, defnedilmek için Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'ne götürüldü.

Akbaş’ın cenazesine, geçmiş yıllarda bir yemek yarışmasına katılan aşçı ve restoran işletmecisi oğlu Onur Akbaş, polis memuru oğlu Ali Akbaş, ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Akbaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akbaş’ın yakınları, mezarı başında dua edip, uzun süre gözyaşı döktü.
Adana’daki ölümlü kazada yarış iddiası - 4

“YARIŞIYORLARDI” İDDİASI

Cenazenin ardından açıklamalarda bulunan Onur Akbaş, 2 otomobilin yarıştığını ve bu kişilerden Kasım Y’nin, annesinin ölümüne neden olduğunu öne sürdü.

Bulvar ve caddelerde hız limitine uymayanlara ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini belirten Akbaş, “Ben de kazanın yaşandığı bulvarda oturuyorum. Yıllardır bu gençlerin sürekli yarışmasından mustaribiz. Elimizden geldiğince, şiddet kullanmadan uyarıyoruz ancak bir çözüm bulunamadı ve bu kez bizim canımız yandı. Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu. Avukatlarımız takip ediyor. Tutuklanacak ancak ıslah olur mu, bilmiyorum. Bu konuda devlet büyüklerimizden yaptırım talep ediyoruz.” dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Kasım Y.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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