Adana’daki ölümlü kazada yarış iddiası

“YARIŞIYORLARDI” İDDİASI

Cenazenin ardından açıklamalarda bulunan Onur Akbaş, 2 otomobilin yarıştığını ve bu kişilerden Kasım Y’nin, annesinin ölümüne neden olduğunu öne sürdü.

Bulvar ve caddelerde hız limitine uymayanlara ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini belirten Akbaş, “Ben de kazanın yaşandığı bulvarda oturuyorum. Yıllardır bu gençlerin sürekli yarışmasından mustaribiz. Elimizden geldiğince, şiddet kullanmadan uyarıyoruz ancak bir çözüm bulunamadı ve bu kez bizim canımız yandı. Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu. Avukatlarımız takip ediyor. Tutuklanacak ancak ıslah olur mu, bilmiyorum. Bu konuda devlet büyüklerimizden yaptırım talep ediyoruz.” dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Kasım Y.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.