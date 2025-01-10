Adana'dan dünyaya satılıyor: Dalında fiyatı 17 lira

Mandalina ve narenciye ürünlerinin birçok ülkeye ihraç edildiğinden bahseden Doğan, “Ürünlerimizi şu anda başta Rusya olmak üzere Balkan ülkelerine, Avrupa'ya, Irak pazarına ve Orta Asya ülkelerine gönderiyoruz. Bu yıl narenciye az, girdi fiyatlarımız yüksek olmasına rağmen istediğimiz fiyatları veremiyoruz. Narenciye bizim Çukurova için çok önemli ürünlerden. Bizim bir meyveyi dalından hasat edip pazara gidene kadar kilogram fiyatı 15 liraya geliyor. Mısır, İspanya ve Fas ise kilogramı 10 liraya ürün ihraç ediyor. Biz ürün satmakta zorlanıyoruz, girdi fiyatlarımız ucuzlarsa hem uyguna ürün satacağız hem de tüketici uyguna ürün tüketecek” dedi.