Adana'dan dünyaya satılıyor: Dalında fiyatı 17 lira
Adana'da mandalina hasadı devam ediyor. İklim değişikliği nedeniyle narenciye ürünlerinde rekolte geçen yıla oranla 3'te 1 oranında düşerken, mandalinanın kilogramı bahçede 17-18 liradan alıcı buluyor.
Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da Ekim ayında başlayan mandalinada hasat devam ediyor. Şu anda kent genelinde W. Murcott cinsi mandalinanın hasadı yapılırken aşırı sıcaklar nedeniyle mandalinada rekolte düşük. 379 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalinayı bahçelere giren işçiler el emeğiyle toplanıp kamyon ve tırlara yüklüyor. İç ve dış pazara gönderilen erkenci mandalinalar bahçede 17-18 liradan alıcı buluyor.