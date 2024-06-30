Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı
Adanalı Okan Uysal, iklim değişikliğine dikkat çekmek için kutup dairesine doğru yola çıktı. Uysal’ın yaklaşık 45 gün sürmesi beklenen yolculuğu Rusya’nın Novy Urengoy şehrinde son bulacak. Toplamda 14 bin kilometre yol yapmayı planlayan Uysal, “Gerekli izinleri alıp mümkünse kuzey buz denizine doğru motosiklet sürmek istiyorum. Şehirlerde yaşayan insanlar olarak iklim değişikliğinin nasıl olduğunu fark etmiyoruz ama o coğrafyada bunu net şekilde göstereceğime inanıyorum.” dedi.
İklim değişikliği her geçen gün kendisini hissettiriyor. Başta ülkemiz olmak üzere birçok bölgede iklim değişikliği sorunu her geçen gün büyüyor.Ülkeler iklim değişikliğine karşı birtakım önlemler alıyor ancak bazı bilinçsiz vatandaşların ve işletmelerin tüketimleri bu önlemleri yetersiz kılıyor.