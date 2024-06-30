Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı

İklim değişikliği her geçen gün kendisini hissettiriyor. Başta ülkemiz olmak üzere birçok bölgede iklim değişikliği sorunu her geçen gün büyüyor.

Ülkeler iklim değişikliğine karşı birtakım önlemler alıyor ancak bazı bilinçsiz vatandaşların ve işletmelerin tüketimleri bu önlemleri yetersiz kılıyor.