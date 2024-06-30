Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı

Adanalı Okan Uysal, iklim değişikliğine dikkat çekmek için kutup dairesine doğru yola çıktı. Uysal’ın yaklaşık 45 gün sürmesi beklenen yolculuğu Rusya’nın Novy Urengoy şehrinde son bulacak. Toplamda 14 bin kilometre yol yapmayı planlayan Uysal, “Gerekli izinleri alıp mümkünse kuzey buz denizine doğru motosiklet sürmek istiyorum. Şehirlerde yaşayan insanlar olarak iklim değişikliğinin nasıl olduğunu fark etmiyoruz ama o coğrafyada bunu net şekilde göstereceğime inanıyorum.” dedi.

Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı - 1

İklim değişikliği her geçen gün kendisini hissettiriyor. Başta ülkemiz olmak üzere birçok bölgede iklim değişikliği sorunu her geçen gün büyüyor.

Ülkeler iklim değişikliğine karşı birtakım önlemler alıyor ancak bazı bilinçsiz vatandaşların ve işletmelerin tüketimleri bu önlemleri yetersiz kılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı - 2

ADANA’DAN KUTUPLARA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Adana’da hasar tespit uzmanı olarak çalışan 2 çocuk babası Okan Uysal, iklim değişikliği krizine dikkat çekmek amacıyla Rusya’nın Novy Urengoy kentine gitmek için yola çıktı.

Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı - 3

Toplamda 45 günlük yolculuk yapmayı planlayan Uysal, 20 gün sonra 7 bin kilometre uzaktaki kuzey kutup dairesine 60 kilometre mesafedeki Novy Urengoy’da olmayı planlıyor.

Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı - 4

Bir süre Novy Urengoy’da kalacak Uysal, daha sonra geldiği rotadan aynı şekilde Adana’ya geri dönecek.

Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı - 5

DEĞİŞEN İKLİMİ GÖSTERECEK

Toplamda 45 günlük yolculuk planlayan Uysal, iklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgeleri kamp yaparak sosyal medya hesabından duyuracak ve yolda giderken mola verdiği noktalarda vatandaşlara bilgiler verecek.

Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı - 6

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DENİZLERDE FARK ETTİM”

Yolculuğuna başlamadan gazetecilere konuşan Uysal, iklim değişikliğinin denizlerde yer yüzünden daha fazla hissedildiğini anlatarak, “Amacım iklim değişikliğine dikkat çekmek. Ben aynı zamanda dalgıcım. Dalgıç olduğum için ben ilk iklim değişikliğini denizlerde fark ettim. Daha önce insanların yapamadığı bir şey yapmak istedim. İnsanların iklim değişikliğiyle ilgili biran önce karar almaları gerektiğini belirtmeye çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı - 7

Yolculuğunun 45 gün sürmesini planladığını anlatan Okan Uysal, “Önce Doğu Anadolu’dan Gürcistan’a gireceğim. Ardından Kafkas dağları üzerinden ilerleyerek Rusya’ya gireceğim. Rusya’dan da Sibirya ovasına ilerleyeceğim ve dünyanın dikine doğru tırmanmaya başlayacağım. 14 bin kilometrelik bir yol olacak. Bol bol kamp yapacağım ve doğadaki değişimi göstereceğim.” dedi.

Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı - 8

Rusya’nın en kuzeyindeki şehir olan Novy Urengo’dan kutup dairesinin 60 kilometre uzakta olduğunu anlatan Uysal, “O şehirde gerekli izinleri alıp mümkünse kuzey buz denizine doğru motosiklet sürmek istiyorum. Şehirlerde yaşayan insanlar olarak iklim değişikliğinin nasıl olduğunu fark etmiyoruz ama o coğrafyada bunu net şekilde göstereceğime inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Adana’dan motosikletiyle kuzey kutup dairesine doğru yola çıktı: 45 gün sürecek yolculuk başladı - 9

Riskli bir yolculuk yapacağını anlatan Uysal, “Küresel iklim bilimcilerinin yaptığı çalışmada en önce kuruyacak bölge bizim yaşadığımız Akdeniz’e kıyısı olan şehirler olacak. Karbon ayak izi diye basit bir söylem var. Bu söylemi devletimizden ve büyük şirketlerden dizayn etmesini istiyoruz. İnsanların daha az tüketmesi en büyük destek olacak. En basiti pilleri çöpe atmayıp, yeşil alanları korumaları bana en büyük destek olacaktır.” dedi.

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