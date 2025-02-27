Adana’dan geldi Bahçeşehir’de infaz edildi: Bir buçuk yıl sonra kardeşiyle aynı sonu yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Kasım Doğan (28) bir arkadaşıyla buluşmak için bir süre önce Adana’dan İstanbul’a geldi.

Doğan, arkadaşıyla Doğa Park Caddesi’ndeki bir restoranda bir araya geldi.

İki arkadaşın görüşmesi devam ederken restorana giren şüpheliler, Doğan’ı kurşun yağmuruna tuttu.

Silahtan çıkan kurşunlar Doğan’ın vücudunun çeşitli bölgelerine isabet ederken şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı.