Adana’dan geldi Bahçeşehir’de infaz edildi: Bir buçuk yıl sonra kardeşiyle aynı sonu yaşadı

İstanbul Bahçeşehir’de bir restoranda buluşan iki arkadaşa yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir süre önce Adana’dan İstanbul’a gelen Kasım Doğan isimli kişi öldü. Polis kaçan şüphelileri ararken, cinayete ilişkin dikkat çekici bir ayrıntıya ulaşıldı. Doğan’ın kardeşinin de yaklaşık bir buçuk sene önce Adana’da aynı şekilde cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Adana’dan geldi Bahçeşehir’de infaz edildi: Bir buçuk yıl sonra kardeşiyle aynı sonu yaşadı - 1

İstanbul Bahçeşehir’de restoranda buluşan iki arkadaşa silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan bir kişi öldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Başakşehir’e bağlı Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki Doğa Park Caddesi’nde meydana geldi.

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Adana’dan geldi Bahçeşehir’de infaz edildi: Bir buçuk yıl sonra kardeşiyle aynı sonu yaşadı - 2

Edinilen bilgiye göre, Kasım Doğan (28) bir arkadaşıyla buluşmak için bir süre önce Adana’dan İstanbul’a geldi.

Doğan, arkadaşıyla Doğa Park Caddesi’ndeki bir restoranda bir araya geldi.

İki arkadaşın görüşmesi devam ederken restorana giren şüpheliler, Doğan’ı kurşun yağmuruna tuttu.

Silahtan çıkan kurşunlar Doğan’ın vücudunun çeşitli bölgelerine isabet ederken şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı.

Adana’dan geldi Bahçeşehir’de infaz edildi: Bir buçuk yıl sonra kardeşiyle aynı sonu yaşadı - 3

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Doğan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Adana’dan geldi Bahçeşehir’de infaz edildi: Bir buçuk yıl sonra kardeşiyle aynı sonu yaşadı - 4

KARDEŞİYLE AYNI SONU PAYLAŞTI

Polis ekipleri ise, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan’ın kardeşinin de yaklaşık bir buçuk sene önce Adana’da aynı şeklide uğradığı bir silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.

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