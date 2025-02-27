Adana’dan geldi Bahçeşehir’de infaz edildi: Bir buçuk yıl sonra kardeşiyle aynı sonu yaşadı
İstanbul Bahçeşehir’de bir restoranda buluşan iki arkadaşa yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir süre önce Adana’dan İstanbul’a gelen Kasım Doğan isimli kişi öldü. Polis kaçan şüphelileri ararken, cinayete ilişkin dikkat çekici bir ayrıntıya ulaşıldı. Doğan’ın kardeşinin de yaklaşık bir buçuk sene önce Adana’da aynı şekilde cinayete kurban gittiği öğrenildi.
İstanbul Bahçeşehir’de restoranda buluşan iki arkadaşa silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan bir kişi öldü.Olay, dün saat 20.00 sıralarında Başakşehir’e bağlı Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki Doğa Park Caddesi’nde meydana geldi.