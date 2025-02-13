Adana’dan İstanbul’a uzanan film gibi kaçış planı: Arka koltuğa yatıp 900 kilometre yol gitti
Adana’da bir kişi şoförlüğünü yaptığı patronunu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Mehmet Ali K. isimli zanlı, “Arızalandı” dediği aracını çekiciye yükleterek kaçış planı yaptı. İstanbul’a doğru yola çıkan zanlı, 900 kilometre boyunca arka koltukta yatarak gizlendi. Zanlı, kente ulaştığında araç değiştirip izini kaybettirmek istedi. Kentteki güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kaçış, polisin Bağcılar’da bir eve yaptığı baskınla son buldu. Mehmet Ali K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana’da 5 yıldır yanında çalıştığı patronunu öldüren zanlı, “Arızalandı” diyerek çekiciye yüklediği aracıyla İstanbul’a kaçtı.
Tuzla’da gizlice araçtan atlayan zanlı, Kartal’da kendini bekleyen araca binip, Bağcılar’a geçti.Mehmet Ali K. isimli zanlı, burada polis tarafından yakalandı.