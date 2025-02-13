Adana’dan İstanbul’a uzanan film gibi kaçış planı: Arka koltuğa yatıp 900 kilometre yol gitti

KAMERALAR İNCELENDİ, KAÇIŞ PLANI DEŞİFRE OLDU

Saldırganın kimliğini belirleyen cinayet dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için kentteki PTS ve KGYS kameralarını incelemeye devam etti.

Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girdiği burada aracını bir çekiciye yüklettiği tespit edildi.

Şüpheli çekici üzerindeki otomobilinin arka koltuğunda yatarak İstanbul’a kadar kaçtı.