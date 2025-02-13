Adana’dan İstanbul’a uzanan film gibi kaçış planı: Arka koltuğa yatıp 900 kilometre yol gitti

Adana’da bir kişi şoförlüğünü yaptığı patronunu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Mehmet Ali K. isimli zanlı, “Arızalandı” dediği aracını çekiciye yükleterek kaçış planı yaptı. İstanbul’a doğru yola çıkan zanlı, 900 kilometre boyunca arka koltukta yatarak gizlendi. Zanlı, kente ulaştığında araç değiştirip izini kaybettirmek istedi. Kentteki güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kaçış, polisin Bağcılar’da bir eve yaptığı baskınla son buldu. Mehmet Ali K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’dan İstanbul’a uzanan film gibi kaçış planı: Arka koltuğa yatıp 900 kilometre yol gitti - 1

Adana’da 5 yıldır yanında çalıştığı patronunu öldüren zanlı, “Arızalandı” diyerek çekiciye yüklediği aracıyla İstanbul’a kaçtı.

Tuzla’da gizlice araçtan atlayan zanlı, Kartal’da kendini bekleyen araca binip, Bağcılar’a geçti.

Mehmet Ali K. isimli zanlı, burada polis tarafından yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana’dan İstanbul’a uzanan film gibi kaçış planı: Arka koltuğa yatıp 900 kilometre yol gitti - 2

Adana’daki cinayet, 6 Şubat günü saat 19.55 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde işlendi.

İddiaya göre, kentte bar işleten Saltık Buğra Keçebaş, oturduğu apartmanın otoparkında bulunan otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda şüpheli motosiklet ile gelerek altı el ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda Keçebaş, başından ve göğüs bölgesinden vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Keçebaş’ı hastaneye kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Keçebaş kurtarılamadı.

Adana’dan İstanbul’a uzanan film gibi kaçış planı: Arka koltuğa yatıp 900 kilometre yol gitti - 3

KATİL TANIDIK ÇIKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Saltık Buğra Keçebaş’ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 50 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen dedektifler, şüphelinin evine girerken kaskını çıkardığını tespit etti.

Yapılan tespit sonucu saldırganın Mehmet Ali Kartal olduğunu belirledi. Saldırgan Mehmet Ali Kartal’ın, Saltık Buğra Keçebaş’ın çalışanı olduğu öğrenildi.
Adana’dan İstanbul’a uzanan film gibi kaçış planı: Arka koltuğa yatıp 900 kilometre yol gitti - 4

KAMERALAR İNCELENDİ, KAÇIŞ PLANI DEŞİFRE OLDU

Saldırganın kimliğini belirleyen cinayet dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için kentteki PTS ve KGYS kameralarını incelemeye devam etti.

Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girdiği burada aracını bir çekiciye yüklettiği tespit edildi.

Şüpheli çekici üzerindeki otomobilinin arka koltuğunda yatarak İstanbul’a kadar kaçtı.
Adana’dan İstanbul’a uzanan film gibi kaçış planı: Arka koltuğa yatıp 900 kilometre yol gitti - 5

TUZLA’DA BAŞKA ARACA GEÇTİ

Mehmet Ali Kartal, çekici üzerinde İstanbul’a kadar geldi.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde çekiciden indi.

Kartal, kendisini yolun karşısında bekleyen bir otomobile binerek Bağcılar ilçesine kaçtı.
Adana’dan İstanbul’a uzanan film gibi kaçış planı: Arka koltuğa yatıp 900 kilometre yol gitti - 6

BAĞCILAR’DA YAKALANDI

Adana’dan İstanbul’a giden cinayet dedektifleri, Mehmet Ali Kartal’ı yakalamak için operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Kartal, İstanbul’un Bağcılar İlçesinde bir evde saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli Adana’ya getirildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklandı.
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