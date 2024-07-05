Adanalı Wolverine: "Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek"
Adana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı "Wolverine" karakterine benzetilen Özer Tetik, iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozlarıyla ilgi çekiyor. Tetik, "Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu. Dışarıya çıktığımda görenler şaşkınlık içerisinde kalıyor. Amacım insanlara güzel hatıralar bırakmak." dedi.
Vücut geliştirme antrenörlüğü yapan 39 yaşındaki Özer Tetik, uzun yıllardır spor salonlarının yanı sıra film ve dizi setlerinde vakit geçiriyor.