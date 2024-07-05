Adanalı Wolverine: "Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek"

Sette birçok kişinin bu tarz bir imaja sahip olduğunu belirten Tetik, "Nereye baksam sakallı, bıyıklı adamlar görüyordum. Sakal, bıyık bırakan ünlü olmaya çalışıyor diye düşündüm ve kendime 'Özer sen bu bıyıkları kes' dedim. Setimiz bitti, bıyıklarımı kestim. İlerleyen zamanlarda iş yerine gittim ve mola sırasında 9 yaşlarında bir çocuk bana 'abi sen aynı Wolverine'e benziyorsun' dedi. Bende açtım bir karaktere, bir kendime baktım. 'Ben buyum' dedim." diye konuştu.