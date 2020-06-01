Adanalılar kebapçılara akın etti

Yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranların açılmasının ardından Adanalılar, kebapçılara koştu. Bir kebapçı ise duruma ilişkini ''Sabah 07.00'de açtım, 07.20'de ilk misafirlerimiz gelmeye başladı. Ciğer, boru kebabı ve lokum yemeye geldiler'' dedi.
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DHA 01.06.2020 - 17:55| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 17:57
Kebapçılar yaklaşık 3 aylık aradan sonra bugün ilk kez masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başladı.
Vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki kebapçılara akın etti.
Masaların sosyal mesafe kurallarına göre dizildiği kebapçılara, müşteriler ateşleri ölçülerek alındı.
Adana kebabı ve diğer et sipariş eden müşteriler, lezzetleri çok özlediklerini söyledi.
Kaburga kebabı ustası ve işletmeci Yaşar Aydın, ''Sabah 07.00'de açtım, 07.20'de ilk misafirlerimiz gelmeye başladı. Ciğer, boru kebabı ve lokum yemeye geldiler'' dedi.
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