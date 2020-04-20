Adanalılar kısıtlamanın kalkmasıyla soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı

"YASAK BİTER, YEMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKARIZ"
İki gündür şırdan yemediğini, kısıtlama bitince de koşa koşa şırdancıya geldiğini aktaran Gökhan Kaya, şunları söyledi:
"Biz Adana
lılar, yemeyi seviyoruz. Yasak biter, yemek için sokaklara çıkarız. Ne yaptık; şırdan yemeye geldik gördüğünüz gibi. Her ne kadar 'hayat eve sığar' desek de açız, mecburiyetten dolayı dışarıya çıktık. Ama yine de evlerinizde kalın. Tüm mekanlar paket servisi yapmakta, gel al servisleri devam etmekte. Hayat eve sığar diyoruz, evlerde kalın, sağlıklı kalın."