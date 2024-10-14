Adanalılar şalgam stoklarını artırdı: En az 700 bin şişe satılması öngörülüyor
Adana'da bu yıl 8'incisi 17-20 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde şalgam suyunu tanıtacak üreticiler, hazırlıklarını tamamladı. Şalgam suyu üreticileri, tescilli içecekten en az 700 bin şişe satmayı hedefliyor.
Valilik tarafından belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 17-20 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.
Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin tanıtılmasının hedeflendiği gastronomi etkinliği, bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenecek.