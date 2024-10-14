Adanalılar şalgam stoklarını artırdı: En az 700 bin şişe satılması öngörülüyor

Adana'da bu yıl 8'incisi 17-20 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde şalgam suyunu tanıtacak üreticiler, hazırlıklarını tamamladı. Şalgam suyu üreticileri, tescilli içecekten en az 700 bin şişe satmayı hedefliyor.

Adanalılar şalgam stoklarını artırdı: En az 700 bin şişe satılması öngörülüyor - 1

Valilik tarafından belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 17-20 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.

Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin tanıtılmasının hedeflendiği gastronomi etkinliği, bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenecek.

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Adanalılar şalgam stoklarını artırdı: En az 700 bin şişe satılması öngörülüyor - 2

Festivalde Adana kebabı, ciğer, şırdan ve bici bici gibi yiyeceklerin yanı sıra coğrafi işaretle tescillenen şalgam suyunun da satışı yapılacak.

Siyah havuç, şalgam turpu ve bulgur unu mayasıyla hazırlanan içeceğin üreticileri, etkinlik öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Adanalılar şalgam stoklarını artırdı: En az 700 bin şişe satılması öngörülüyor - 3

"ŞALGAMI EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, Adana ile anılan şalgamın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlattı.

Ürünün daha çok tanınması için festivali önemsediklerini dile getiren Nas, "Bu tür etkinliklerde şalgamın tanınırlığını en üst seviyeye taşımak için çaba gösteriyoruz. Üyelerimiz bununla ilgili ellerinden geleni yapacak. Şalgamın en lezzetli dönemindeyiz. Tüm ziyaretçileri şalgam içmeye bekliyoruz." diye konuştu.


Adanalılar şalgam stoklarını artırdı: En az 700 bin şişe satılması öngörülüyor - 4

"700-800 BİN ŞİŞE SATILMASI HEDEFLENİYOR"

Nas, festivale 1 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiğini ifade ederek, "Geçen sene festivalde 500 bin şişe şalgam suyu tüketildi. Bu yıl esnaf ve ziyaretçi sayısının artacak olmasından dolayı 700-800 bin şişe satmayı hedefliyoruz." dedi.

Şalgam suyunun yapım aşamasına değinen Nas, turp, siyah havuç ve bulgur unu kullanılan ürünün kışın 35-40 gün, yazın ise 15-20 günlük mayalanma süreciyle tüketime hazır hale getirildiğini aktardı.

Nas, Adana şalgamının 53 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, "Dernek olarak şalgamı daha fazla ülkeye yayacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Adanalılar şalgam stoklarını artırdı: En az 700 bin şişe satılması öngörülüyor - 5

Merkez Seyhan ilçesi Karasokulu Mahallesi'nde 34 yıldır şalgamcılık yapan Emrah Tilki de festivalden bir ay önce ürün stoğunu 4 kat artırdıklarını söyledi.

Adanalılar şalgam stoklarını artırdı: En az 700 bin şişe satılması öngörülüyor - 6

"Normalde günde 250 litre şalgam suyu satıyoruz ancak festival boyunca 750 litreden aşağıya düşmeyiz." diye konuşan üretici, "Festivale bu yıl yoğun katılım bekliyoruz. Şalgamcılar olarak organizasyona hazırız. En iyi ve kaliteli şalgamlarımızı kurduk, ziyaretçileri bekliyoruz." dedi.

Adanalılar şalgam stoklarını artırdı: En az 700 bin şişe satılması öngörülüyor - 7

Ramazan Tilki de ziyaretçileri memnun edeceklerini belirterek, "Şalgam sularını, demini alması ve tadının daha güzel olması için 15-20 gün önceden kurdum." dedi.

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