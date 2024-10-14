Adanalılar şalgam stoklarını artırdı: En az 700 bin şişe satılması öngörülüyor

"ŞALGAMI EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, Adana ile anılan şalgamın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlattı.

Ürünün daha çok tanınması için festivali önemsediklerini dile getiren Nas, "Bu tür etkinliklerde şalgamın tanınırlığını en üst seviyeye taşımak için çaba gösteriyoruz. Üyelerimiz bununla ilgili ellerinden geleni yapacak. Şalgamın en lezzetli dönemindeyiz. Tüm ziyaretçileri şalgam içmeye bekliyoruz." diye konuştu.





