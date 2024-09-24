Adanalılar TEKNOFEST'e hazır: Günde 180 ton et tüketilecek
Bu sene Adana'da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı bekleniyor. Kentte ve çevre illerde otel rezervasyonları dolarken günde 180 ton etin tüketilmesi bekleniyor.
Adana'da ilk kez Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) düzenlenecek.
Adana Havalimanı'nda 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivale 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı beklenirken kentte ve çevre illerde oteller rezervasyonlarla birlikte doldu.