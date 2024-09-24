Adanalılar TEKNOFEST'e hazır: Günde 180 ton et tüketilecek

"ELON MUSK ADANA'YA GEL, CİĞERİMİ YE"

Kebapçı Mehmet Gemicioğlu da Elon Musk'ın TEKNOFEST ile ilgili paylaşımını hatırlatarak "TEKNOFEST'e sadece restorancılar, kebapçılar olarak hazır değiliz, tüm Adana olarak hazırız. Çünkü TEKNOFEST, Adanamız'a yeni bir değer katacak. Bu değeri bütün Adana halkı olarak sahipleneceğiz." dedi.

"Her anlamda lezzetlerimizle, konaklamalarımızla, ulaşımımızla hazırız." ifadelerini kullanan Gemicioğlu, "Çünkü Adanalıyız. Adanalıların bir farkı vardır, misafirperverdir. Gelen herkesi kucaklarız. Elon Musk'ı da mutlaka davet ediyoruz. Elon Musk, Adana'ya gel, ciğerimi ye." diye konuştu.