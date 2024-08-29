Adana'nın asabi kedisi: "Dikkat tırmalar"
Adana'da kuyumcu dükkanına gelen müşterileri tırmalaması ve rahatsız etmesiyle bilinen kedi "Kızım''ın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Sabahları ağaçtan ıslık komutuyla inen kedi, gün içerisinde zaman geçirdiği kuyumcu dükkanındaki müşterilere ise zor anlar yaşatıyor.
Adana'da kendisini sevmek isteyen vatandaşları tırmalayan Kuyumcular Çarşısı'nın asabi kedisi "Kızım" vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Artan tırmalama vakalarının ardından geçtiğimiz günlerde yattığı noktaya "Dikkat tırmalar" yazısı asılan kedinin yaşamını sürdürdüğü Kuyumcular Çarşısı'na köpekler dahi giremiyor.