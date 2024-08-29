Adana'nın asabi kedisi: "Dikkat tırmalar"

"DİKKAT TIRMALAR" YAZISI ASTIRDI

Artan tırmalama vakalarının ardından kedinin gün boyunca yattığı noktaya "dikkat tırmalar" yazısı asma gereği duyduğunu belirten Altunbüken, "Seven de var, korkan da var. Genelde korkuyorlar. O kadar ikazımıza rağmen hala gelip elini uzatanlar var. Artık biz de yazı yazma gereği duyduk. Yine de okuyan da okumayan da elini uzatıyor. Tırmalıyor." diye konuştu.