Adana'yı bekleyen 'yeraltı suyu' tehlikesi

Adana
’nın, Seyhan ve Ceyhan Nehri gibi alüvyon kökenli, tarıma elverişli Çukurova toprakları üzerine kurulduğunu ve içme suyu açısından problemi olmadığını ifade eden Aybirdi, “İçme suyu projesinin devreye girmesi, kuyuları pasifleştirdi. Bu da beraberinde birçok risk getirdi. Yeraltı su seviyesinin yüksek olması nedeniyle kentte inşa edilmiş çok sayıda binanın zeminlerinde su çıkışları gözlenmektedir. Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu alüvyon kökenli birimler, serbest akifer türlerine sahip. Bu türlerin en büyük beslenme kaynakları yağışlar. Son yıllarda yağışların etkisinin de artmasıyla birlikte su taşmaları kent hayatını etkileyen önemli bir probleme dönüştü” dedi.