Adana'yı karıştıran at: Caddeyi birbirine kattı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde caddede koşan başı boş at, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde başı boş bir at caddeyi birbirine kattı.

İbrahim Mete Bulvarı'ndaki caddede ilerleyen otomobil sürücüleri, karşı yönden gelen başıboş atla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Araçlardan bazıları şerit değiştirerek olası kazalardan kurtuldu.

Hızla gelen at, otomobillerden birine çapıp yere yığıldı.

Tekrar ayağa kalkan at, koşarak uzaklaştı.

Otomobilde hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Atın bulvardaki başka araçlara da zarar verdiği belirtildi.

Araç sahibinin şikayeti üzerine atın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

