Adem Amca, Yaren leyleğin yolunu gözlüyor
Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz, dostluklarının filme ve şarkılara konu olduğu Yaren leyleğin gelmesi için gün sayıyor. Yılmaz, "Bu sene 14'üncü yıl. Gelmesine birkaç gün kaldı. Heyecanla bekliyorum" dedi.
Türkiye'yi "Avrupa Leylek Köyleri" ağında temsil eden Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile "Yaren" adını verdiği leyleğin 14 yıldır süren dostluğu, milyonlarca kişinin takip ettiği hikayeye dönüştü.