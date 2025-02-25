Adem Amca, Yaren leyleğin yolunu gözlüyor

"ONU BESLEYEREK KENDİME ALIŞTIRDIM"

Dostlukları hikaye kitabı, şarkı ve klibe konu olan Yaren leyleğin, 14 yıl önce gölde balık tutarken teknesine konduğunu hatırlatan Adem Yılmaz, "Yaren'le tanışmamız, 2011 yılında balık avlarken kayığıma kondu. Ben de o anda balık tutuyordum. Balıklarla bunu besledim, karnını doyurduktan sonra uçtu gitti. Ertesi gün, 'Yine gelir mi' diye beklerken yine kayığıma kondu. Böyle her sabah geldi, ben de onu besleyerek kendime alıştırdım. Böyle 14 seneden beri dostluğumuz devam etmektedir" dedi.