Aden bebeğe kreşte ne oldu? Okul “kahve döküldü” dedi, aile reddediyor: “Yanıklar çok daha derin”
Adana’da kreşte feci bir olay yaşandı. Aden Aslan isimli bebeğin üzerine, iddiaya göre kahve döküldü. Okul yönetimi elinde Türk kahvesi fincanı olan bir öğretmen ile başka bir öğretmenin çarpışması sonucu olayın yaşandığını savundu. Aile ise çocuğun yüzünde ve vücudunda derin yanıklar olduğunu belirterek, bu durumun bir fincan kahve ile yaşanamayacağını belirtiyor. Okul yönetimi olaya neden olan öğretmenin iş akdine son verirken, olayın güvenlik kameralarının görmediği bölgede yaşandığını açıkladı.
Adana’da 1,5 yaşındaki bebeğin üzerine kreşte kahve döküldü.
Olay, 25 Ekim günü Çukurova’daki özel bir kreşte meydana geldi.
Aslı Aslan, kızı Aden’i sabah saatlerinde kreşe bıraktı.
Kreşte Aden’in üzerine kahve döküldü.
Okul yönetimi Aden’i hastaneye götürdü.
Olayın adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine Aden’in ailesine haber verildi.
Hastaneye giden Aslı Aslan, kızının yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanık olduğunu öğrendi.
Aden, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesi ise kreş yönetiminden şikayetçi oldu.