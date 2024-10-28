Aden bebeğe kreşte ne oldu? Okul “kahve döküldü” dedi, aile reddediyor: “Yanıklar çok daha derin”

Adana’da kreşte feci bir olay yaşandı. Aden Aslan isimli bebeğin üzerine, iddiaya göre kahve döküldü. Okul yönetimi elinde Türk kahvesi fincanı olan bir öğretmen ile başka bir öğretmenin çarpışması sonucu olayın yaşandığını savundu. Aile ise çocuğun yüzünde ve vücudunda derin yanıklar olduğunu belirterek, bu durumun bir fincan kahve ile yaşanamayacağını belirtiyor. Okul yönetimi olaya neden olan öğretmenin iş akdine son verirken, olayın güvenlik kameralarının görmediği bölgede yaşandığını açıkladı.

Aden bebeğe kreşte ne oldu? Okul “kahve döküldü” dedi, aile reddediyor: “Yanıklar çok daha derin” - 1

Adana’da 1,5 yaşındaki bebeğin üzerine kreşte kahve döküldü.

Olay, 25 Ekim günü Çukurova’daki özel bir kreşte meydana geldi.

Aslı Aslan, kızı Aden’i sabah saatlerinde kreşe bıraktı.

Kreşte Aden’in üzerine kahve döküldü.

Okul yönetimi Aden’i hastaneye götürdü.

Olayın adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine Aden’in ailesine haber verildi.

Hastaneye giden Aslı Aslan, kızının yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanık olduğunu öğrendi.

Aden, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesi ise kreş yönetiminden şikayetçi oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aden bebeğe kreşte ne oldu? Okul “kahve döküldü” dedi, aile reddediyor: “Yanıklar çok daha derin” - 2

VÜCUDUNDA İKİNCİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Aslı Aslan, olayda kreşin ihmali olduğunu belirterek, “Okul yönetimi, olayın merdiven boşluğunda yaşandığını, o bölgede kamera olmadığını söyledi. Yanıkların, bir fincan kahveden kaynaklandığını düşünmüyorum.” diye konuştu.

 Kızının boynunun soyulduğunu, kolunun ise su topladığını anlatan anne, Aden bebeğin vücudundaki yanıkların derin olduğuna dikkat çekti.

Anne Aslan, “Yüzüne krem sürerken bile derisi soyuluyor. Evladım acı çekiyor. Hastanedeyken kurum sahibi de yanımızdaydı ve şikayet dilekçemizi almaya çalıştı. Bu olayın peşini bırakmayacağız.” dedi.

Aden bebeğe kreşte ne oldu? Okul “kahve döküldü” dedi, aile reddediyor: “Yanıklar çok daha derin” - 3

OKUL YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Okul yönetimi ise elinde Türk kahvesi fincanı olan öğretmen M.G.Ş. ile başka bir öğretmenin çarpışması nedeniyle Aden’in üzerine kahve döküldüğünü, çocuğun sağlığını gözeterek hastaneye götürdükleri sırada aileye haber verdiklerini, söz konusu öğretmenin iş akdine son verildiğini kaydetti.

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