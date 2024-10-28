Aden bebeğe kreşte ne oldu? Okul “kahve döküldü” dedi, aile reddediyor: “Yanıklar çok daha derin”

VÜCUDUNDA İKİNCİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Aslı Aslan, olayda kreşin ihmali olduğunu belirterek, “Okul yönetimi, olayın merdiven boşluğunda yaşandığını, o bölgede kamera olmadığını söyledi. Yanıkların, bir fincan kahveden kaynaklandığını düşünmüyorum.” diye konuştu.

Kızının boynunun soyulduğunu, kolunun ise su topladığını anlatan anne, Aden bebeğin vücudundaki yanıkların derin olduğuna dikkat çekti.

Anne Aslan, “Yüzüne krem sürerken bile derisi soyuluyor. Evladım acı çekiyor. Hastanedeyken kurum sahibi de yanımızdaydı ve şikayet dilekçemizi almaya çalıştı. Bu olayın peşini bırakmayacağız.” dedi.