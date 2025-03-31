Adı börek kendi tatlı: Bayram sofrasını şenlendiren lezzet

Çünkü çıtır yufkaların arasında muhallebisi pişerken üzerine de şerbeti dökülüyor.



Laz böreğinin tarihinin 200 yılı aşkın olduğunu ifade eden Sema Kutlu "Laz böreğini bizler baklava hamurundan yapıyoruz, bu hamurun en önemli özelliği her katın nişastayla ve tek tek özenle ince bir şekilde açılmasıdır.