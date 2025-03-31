Adı börek kendi tatlı: Bayram sofrasını şenlendiren lezzet

Rizelilerin ismi börek kendisi tatlı olan coğrafi işaretli ürünü 'Laz böreği' tadanların damağında iz bırakıyor. Rize'nin damaklarda iz bırakan Coğrafi İşaretli Ürünü olan Laz böreği, Ramazan aylarında iftar sonrasında sofraları şenlendirdiği gibi bayram sabahlarının ve bayramlaşmaların vazgeçilmezi.

Adı börek kendi tatlı: Bayram sofrasını şenlendiren lezzet - 1

2019 yılında Coğrafi İşaret alarak Rize'nin yöresel ürünü olduğu tescillenen Laz böreği aslında adı her ne kadar börek olsa da tatlı özelliği taşıyor.

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Adı börek kendi tatlı: Bayram sofrasını şenlendiren lezzet - 2

Çünkü çıtır yufkaların arasında muhallebisi pişerken üzerine de şerbeti dökülüyor.

Laz böreğinin tarihinin 200 yılı aşkın olduğunu ifade eden Sema Kutlu "Laz böreğini bizler baklava hamurundan yapıyoruz, bu hamurun en önemli özelliği her katın nişastayla ve tek tek özenle ince bir şekilde açılmasıdır.

Adı börek kendi tatlı: Bayram sofrasını şenlendiren lezzet - 3

Laz böreğinin geçmişinin iki yüz yıldan fazla olduğu söyleniyor, Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçesinde daha popüler olan bir tatlıdır.

Adı börek kendi tatlı: Bayram sofrasını şenlendiren lezzet - 4


Diğer ilçe, illerdeki insanlar bizden farklı olarak muhallebisinin içine karabiber ekliyor, bizde ise tarçın ve limon kabuğu kullanılır birbirinden farklı muhallebiler elde ediyoruz. Laz böreği önceden şerbetsiz yapılırdı şimdi günümüzde şerbetli halde tüketiliyor.

Adı börek kendi tatlı: Bayram sofrasını şenlendiren lezzet - 5

2019 yılında coğrafi işaret almış bir tatlıdır. Çoğunlukla kalabalık misafirlere ikram edilen, özel günlerde tüketilen bir tatlıdır, gerek düğünlerimizde gerek akşam çaylarımızın eşlikçisi" dedi.

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