Adı börek kendi tatlı: Bayram sofrasını şenlendiren lezzet
Rizelilerin ismi börek kendisi tatlı olan coğrafi işaretli ürünü 'Laz böreği' tadanların damağında iz bırakıyor. Rize'nin damaklarda iz bırakan Coğrafi İşaretli Ürünü olan Laz böreği, Ramazan aylarında iftar sonrasında sofraları şenlendirdiği gibi bayram sabahlarının ve bayramlaşmaların vazgeçilmezi.
2019 yılında Coğrafi İşaret alarak Rize'nin yöresel ürünü olduğu tescillenen Laz böreği aslında adı her ne kadar börek olsa da tatlı özelliği taşıyor.