Adil Öksüz’ün eşini ABD’de görüntülendi
Anadolu Ajansı
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de New Jersey eyaletinin lüks bölgelerinden Ridgefield semtinde yaşadığı evin önünde görüntülendi .
-
115 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de New Jersey eyaletinin lüks bölgelerinden Ridgefield semtinde yaşadığı evin önünde Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.
-
2Eşi tarafından tedbir amaçlı olarak darbe girişiminden 1 ay önce ABD’ye getirilen Aynur Öksüz, kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da oturduğu 550 bin dolar değerindeki evde ikamet ederken, kendisine tahsis edilen Chevrolet marka arabayı kullanıyor.
-
3
-
4Üç katlı evin önünde Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç bulunuyor.
-
5
-
6
-
7