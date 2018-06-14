NTV

Adil Öksüz’ün eşini ABD’de görüntülendi

Anadolu Ajansı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de New Jersey eyaletinin lüks bölgelerinden Ridgefield semtinde yaşadığı evin önünde görüntülendi .

  • 1

    15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de New Jersey eyaletinin lüks bölgelerinden Ridgefield semtinde yaşadığı evin önünde Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.
  • 2

    Eşi tarafından tedbir amaçlı olarak darbe girişiminden 1 ay önce ABD’ye getirilen Aynur Öksüz, kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da oturduğu 550 bin dolar değerindeki evde ikamet ederken, kendisine tahsis edilen Chevrolet marka arabayı kullanıyor.
  • 3

  • 4

    Üç katlı evin önünde Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç bulunuyor.
  • 5

  • 6

  • 7

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin