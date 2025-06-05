Adım adım bayram namazı kılınışı: Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat?

Bayram namazı kılınışı, yılda iki kez gündeme geliyor. Ramazan ve Kurban Bayramları nedeniyle yılda iki defa idrak edilen bayram namazının kılınışı cemaat tarafından günler öncesinden araştırılıyor. Diyanet bilgilerine göre iki rekat kılınan bayram namazı vaciptir ve camilerde toplu olarak eda edilir. Bayram namazı erkekler tarafından cemaat ile kılınabilir. Bayram namazı tek kılınabilir mi, kadınlar bayram namazına katılabilir mi? Kurban Bayramı için bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazına nasıl niyet edilir?

Adım adım bayram namazı kılınışı: Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? - 1

Kurban Bayramı heyecanını yaşayan İslam alemi, bayram namazı için camileri doldurmaya hazırlanıyor. Camilerde saf tutacak Müslümanlar, adım adım bayram namazı kılınışını sorguluyor. İmamlar tarafından ilk olarak bayram namazı kılınışı, cemaate hatırlatılır ve imama uyularak namaz eda edilir. İki rekat kılınan namazın ardından İslam alemi bayramlaşır. İşte, bayram namazı kılınışı...

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Adım adım bayram namazı kılınışı: Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? - 2

Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde sabah namazı ardından iki rekat olarak kılınır.

Adım adım bayram namazı kılınışı: Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazına; “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

İmamla beraber;

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Adım adım bayram namazı kılınışı: Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? - 4

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Adım adım bayram namazı kılınışı: Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? - 5

BAYRAM NAMAZI TEK KILINABİLİR Mİ?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları tavsiye edilir.

Şafiî mezhebine göre ise bayram namazının topluca kılınması önemlidir. Çeşitli gerekçelerle cemaate katılamayanların tek olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde bireysel olarak bayram namazını kılabilirler.

Adım adım bayram namazı kılınışı: Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? - 6

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Genel yargıya göre kadınlar, cuma ve bayram namazını kılmakla yükümlü değildir. Ancak Peygamber Efendimizin (s.a.s) kadınların bayram namazına katılmasını teşvik ettiği söylenir.Buna göre kadınlar şartlara göre cuma ve bayram namazını kılabilirler.

Adım adım bayram namazı kılınışı: Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? - 7
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