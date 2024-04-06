Adım adım facia! Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangının keşif raporu hazırlandı
Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin savcılığın keşif raporu hazırlandı. Raporda yer alan tespitlere göre, iş yeri açılışının Ramazan Bayramı'na yetişmesi için metal, elektrik ve mobilya işlerinin, iş yeri çalışanlarının da bulunduğu ortamda bir arada yapıldığına işaret edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.