Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı, nasıl itiraz ederim? (E-Devlet adıma yapılan kira ödemeleri sorgulama ekranı)

4. ADIM

"Açıklama Giriş ve Görüntüleme" bölümünde yer alan "Hangi Yıl için açıklama yapmak istiyorsunuz" kısmı 2024 yılı seçilecek ve daha sonrasında "Adıma Yapılan Kira Ödemelerine İlişkin Açıklama" kısmında bulunan "Hesabıma Gönderilen Tutar Kira Ödemesi Değildir" sekmesi tıklanacak.



Aşağıda açılan bölüme doğru açıklamalar yazılacak ve daha sonraısnda kaydet butonuna basılacak.



Bu işlemin ardından sistem otomatik olarak vergi dairesine itirazı gönderecek.