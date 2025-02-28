Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı, nasıl itiraz ederim? (E-Devlet adıma yapılan kira ödemeleri sorgulama ekranı)

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından milyonlarca vatandaşa, 2024 yılında gelir vergisine tabi konut kira geliri elde ettiğine dair bilgilendirme mesajı gönderildi. Maliye tarafından gönderilen mesaj sonrasında birçok kişi, "Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı, nasıl itiraz ederim? Sorularına çözüm aramaya başladı. Vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sisteminden adlarına kayıtlı gönderilen kira tutarlarını görüntüleyip ve itiraz edebiliyor.

Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı, nasıl itiraz ederim? (E-Devlet adıma yapılan kira ödemeleri sorgulama ekranı) - 1

Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı? Sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine bağlanarak, kolayca adlarına yollanmış kira geliri bildirisine itiraz edebiliyor.

İşte madde madde adıma yapılan kira ödemeleri itiraz dilekçesi ekranı;

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Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı, nasıl itiraz ederim? (E-Devlet adıma yapılan kira ödemeleri sorgulama ekranı) - 2

1. ADIM

E-Devlet üzerinden "Adıma yapılan kira ödemeleri" ekranına tıklayarak giriş yapın ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Vergi Dairesi uygulamasına gidin.

Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı, nasıl itiraz ederim? (E-Devlet adıma yapılan kira ödemeleri sorgulama ekranı) - 3

2. ADIM

Hazır Beyan Sistemi üzerinden "Gelirlerim ve Kesinti Bilgilerim" ekranına tıklayıp "Adıma Yapılan Kira Ödemeleri ve Kesintileri" bölümünden 2024 yılı seçilip listelenecek.

Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı, nasıl itiraz ederim? (E-Devlet adıma yapılan kira ödemeleri sorgulama ekranı) - 4

3. ADIM

Görüntülenen bilgilerde adınıza kayıtlı gelen ödeme kira geliri değilse, bu kez menüde "İşlemlerim" bölümünden "Açıklama Yapmak İstiyorum" butonuna tıklanacak.

Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı, nasıl itiraz ederim? (E-Devlet adıma yapılan kira ödemeleri sorgulama ekranı) - 5

4. ADIM

"Açıklama Giriş ve Görüntüleme" bölümünde yer alan "Hangi Yıl için açıklama yapmak istiyorsunuz" kısmı 2024 yılı seçilecek ve daha sonrasında "Adıma Yapılan Kira Ödemelerine İlişkin Açıklama" kısmında bulunan "Hesabıma Gönderilen Tutar Kira Ödemesi Değildir" sekmesi tıklanacak.

Aşağıda açılan bölüme doğru açıklamalar yazılacak ve daha sonraısnda kaydet butonuna basılacak.

Bu işlemin ardından sistem otomatik olarak vergi dairesine itirazı gönderecek.

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