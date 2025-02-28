Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı, nasıl itiraz ederim? (E-Devlet adıma yapılan kira ödemeleri sorgulama ekranı)
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından milyonlarca vatandaşa, 2024 yılında gelir vergisine tabi konut kira geliri elde ettiğine dair bilgilendirme mesajı gönderildi. Maliye tarafından gönderilen mesaj sonrasında birçok kişi, "Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı, nasıl itiraz ederim? Sorularına çözüm aramaya başladı. Vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sisteminden adlarına kayıtlı gönderilen kira tutarlarını görüntüleyip ve itiraz edebiliyor.
Adıma kayıtlı kira ödemesi var mı? Sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine bağlanarak, kolayca adlarına yollanmış kira geliri bildirisine itiraz edebiliyor.
İşte madde madde adıma yapılan kira ödemeleri itiraz dilekçesi ekranı;