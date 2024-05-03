Adisyonlara yeni eklenmeye başlandı: Hem kuver hem servis ücreti aynı anda geldi, Tüketici Konfederasyonu uyardı
Bahşiş bırakmayan müşterilerin hesabına işlenen servis ücreti, işletmelerde yaygınlaşmaya başladı. Çok sayıda kişi, kuver ücretine ek olarak adisyona eklenen servis ücretine tepkisini sosyal medyada paylaştı. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, servis ücreti ödeyen vatandaşları durumu Alo 175 Tüketici Hattı’na bildirmeye çağırdı. Saraçlı, “Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Rekabet Kurulu ile ilgili olan portalından girdiklerinde çok kolaylıkla bu işletmenin adını ve almış oldukları fişin fotoğrafını çekip gönderdiklerinde gerekli bütün incelemeler yapılmakta. Her türlü idari para cezai işlemleri yapılmaktadır.” dedi.
Restoran ve kafeler kuver ücretine servis ücreti de ekledi.
Müşteriler bahşiş vermediği gerekçesiyle adisyonlara eklenen servis ücreti kişi başına olarak gösterilmeye başladı.Hem kuver hem servis ücretinin birlikte alınmaya başlaması tüketicilerin tepkisine neden oldu.