Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, Sümerevler Atletizm Pisti çadır kente dönüştürüldü.

Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü - 1

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da, 35 bin metrekare alana sahip Sümerevler Atletizm Pisti'ne çadır kent kuruldu.

Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü - 2

Yaklaşık 5 bin depremzedeye barınma imkanı sağlanan çadır kentte, emniyet, asayiş ve trafik hizmetleri jandarma ekiplerince yürütülüyor.

Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü - 3

Gönüllüler ve bağışçıların yardımıyla kurulan mutfaklarda depremzedelere 3 öğün yemek imkanı verilen kentte, 24 mobil tuvalet ve lavabo da bulunuyor.

Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü - 4

Çadır kentte, Sağlık Bakanlığına bağlı 3 UMKE Mobil Sahra Çadırı ve 15 ambulans hizmet verirken, gönüllerce 2-14 yaş arası çocuklara psikososyal destek veriliyor.

Su, temel gıda, temizlik malzemeleri, battaniye, yatak, yastık, kıyafet gibi tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedeler de çadırlarda barınmaya devam ediyor.

Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü - 5

Odun sobasıyla ısınan depremzelere, gönüllülerce yakacak da sağlanıyor. Çadır kent, drone ile havadan görüntülendi.

Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü - 6

Öte yandan, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Sağlık İdaresi Komutanlığına bağlı 56 kişilik ekip Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da kurduğu Sahra Hastanesinde yaralıları tedavi ediyor.

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