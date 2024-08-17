Adıyaman'da bal sağımı başladı! Polen, propolis, arı sütü üretimi yapılıyor

Adıyaman'da bin 500 ailenin geçimini sağladığı ve bin bir emekle üretilen bal sağımı yüksek rakımlı yaylalarda yapılıyor.



Yüksek rakımlı yaylalarda üretilen geven, kekik ve çiçek balları ailelerin geçimlerini sağlaması için bir iş kapısı da oluyor. Adıyaman da 85 bin arı kolonisinden 900 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor.