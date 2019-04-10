Adıyaman'da hayat felç oldu
DHA
Adıyaman'da etkili olan sağanak sele neden oldu. Yolların göle döndüğü kentte araçlar yolda mahsur kaldı, çok sayıda ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını da su bastı.
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1Adıyaman kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak sele neden oldu.
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2Cadde ve sokaklarda araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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3Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.
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4Adıyaman- Gölbaşı karayolundaki Eğir Çayı köprüsünde yükselen su nedeniyle araçlar mahsur kaldı.
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