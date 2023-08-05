Adıyaman'da orman yangını

Adıyaman'da Karadağ ormanlık alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da orman yangını - 1

Yangın, Adıyaman Karadağ ormanlık alanında çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adıyaman'da orman yangını - 2

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adıyaman'da orman yangını - 3

Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmeye başladı.

Adıyaman'da orman yangını - 4

Ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahalesi sürerken, bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

Adıyaman'da orman yangını - 5
Adıyaman'da orman yangını - 6
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