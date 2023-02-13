Adıyaman'da son durum | Depremlerin bıraktığı büyük yıkım

Depremzede Mehmet Er de "Her yer enkaza dönüştü. Akrabalarımı kaybettim. Bir yandan acı bir yandan kaybettiğimiz ev ve eşyalarımızın hüznünü yaşıyoruz. Kentin yeniden toparlanması uzun yılları bulabilir çünkü yıkım çok fazla. Allah bize ve devletimize yardım etsin." ifadelerini kullandı.