Adıyaman’da yangın: Bir anda büyüdü, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Adıyaman’da yangın: Bir anda büyüdü, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 1

Adıyaman’da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Saraycık köyü kırsalında gece geç saatlerde başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adıyaman’da yangın: Bir anda büyüdü, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 2

Sebebi bilinmeyen ve kısa sürede yayılan yangını görenler, durumu ekiplere bildirdi.

Adıyaman’da yangın: Bir anda büyüdü, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 3

İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına, Diyarbakır ve Hatay’dan gelen 3 helikopter de havadan destek verdi.

Adıyaman’da yangın: Bir anda büyüdü, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 4

Bölge halkının da destek verdiği ekiplerin, yangını önemli ölçüde kontrol altına aldığı belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Adıyaman’da yangın: Bir anda büyüdü, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 5

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"

Adıyaman Valisi Osman Varol, havadan ve karadan müdahale edilen yangında şu ana kadar 350 dönümlük örtü alanının yandığını söyledi.

Varol, şöyle konuştu: "Bir önceki gün başlayan yangın birkaç kez söndürülüp daha sonrasında çeşitli yerlerden yeniden başlamıştır. Tamamen bir örtü yangını şeklinde devam etmektedir. Herhangi bir yerleşim yerini şu ana kadar tehdit etmemiştir. Tehdit etmesin diye gerekli önlemler öncesinde alınmıştır.

Ot örtüsünden ve meşe ağaçlarından oluşan bir alanda özellikle tamamen devam etmiştir. Dün ve bugün sabahtan itibaren hem helikopterlerle hem de ekiplerimizle yangına müdahale edilmektedir. Yangın şu an tamamen küçük bir alanda. Kontrol altındadır.​​​​​​​ Kısa zamanda tamamen söndürülmesini bekliyoruz."

Adıyaman’da yangın: Bir anda büyüdü, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 6
Adıyaman’da yangın: Bir anda büyüdü, ekiplerin müdahalesi sürüyor - 7
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