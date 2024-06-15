Adıyaman’da yangın paniği: Gökyüzünü duman kapladı

Adıyaman’da yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanları kilometrelerce uzaktan görülen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman’da yangın paniği: Gökyüzünü duman kapladı - 1

Adıyaman’da çıkan anız yangını, yerleşim yerlerini tehdit etti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Altınşehir Mahallesi’ndeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yakınlarında anız yangını meydana geldi.

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Adıyaman’da yangın paniği: Gökyüzünü duman kapladı - 2

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye dağıldı.

Civarda bulunan yerleşim alanlarını da tehdit eden yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Adıyaman’da yangın paniği: Gökyüzünü duman kapladı - 3

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayda bir çok meyve ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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