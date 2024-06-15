Adıyaman’da yangın paniği: Gökyüzünü duman kapladı
Adıyaman’da yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanları kilometrelerce uzaktan görülen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Adıyaman’da çıkan anız yangını, yerleşim yerlerini tehdit etti.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Altınşehir Mahallesi’ndeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yakınlarında anız yangını meydana geldi.