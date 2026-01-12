Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Üç kişi yaşamını yitirdi
12.01.2026 12:46
AA
Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada üç kişi yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, üç kişi yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Kahta-Adıyaman karayolu Habipler Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı.
Anadolu Ajansı
ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.