Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Üç kişi yaşamını yitirdi

12.01.2026 12:46

AA

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, üç kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Kahta-Adıyaman karayolu Habipler Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı.

ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

 

Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.