Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Roma dönemine ait Cendere Köprüsü, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde ayakta kalmayı başardı.

Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 1

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı çok sayıda yapı yıkıldı.

Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 2

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S 192-211) zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen tarihi köprü deprem felaketinde zarar görmedi.

Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 3

92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde, iki kaya üzerine oturtulmuş, harç kullanılmadan yapılan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkat çekti.

Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 4
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 5
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 6
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 7
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 8
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 9
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 10
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 11
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 12
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 13
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 14
Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı - 15

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER