Adıyaman'daki "yüzen adalar" sabitleniyor

Adıyaman Üniversitesinde toprak üzerine araştırmalar yapan, Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi Avrupa Toprak Bürosu Ulusal Teknik Uzmanı Prof. Dr. Erhan Akça da adaların gelecek nesillere aktarılabilmesi için projenin kritik olduğunu ifade etti.

Adaları sabitlerken çevreye zarar vermediklerini vurgulayan Akça, "Bu adalar, bin yıldır var ve bin yıl daha kalacak. Adanın yüzeyini tel hasırla çevreleyerek sabitliyoruz ama üzerindeki bitki örtüsünün yaşamasını da istiyoruz. Tüm statik ölçümleri yapıldı. Artık adamız sabitleniyor ve yeni bir hayata başlıyor" şeklinde konuştu.