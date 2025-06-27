Adıyaman'daki "yüzen adalar" sabitleniyor
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan tescilli tabiat varlığı yüzen adaların korunması amacıyla iki hafta önce sabitlenen 80 metrekarelik adanın yerinden hareket etmediği gözlemlendi.
Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan proje kapsamında rüzgar gibi dış etkenler nedeniyle kıyıya sürüklenip karaya oturan adaların sabitlenmesi işlemlerine iki hafta önce başlandı.