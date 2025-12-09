Adli emanet depolarında neler var, nasıl korunuyorlar? Gizli depolardan kare kare fotoğraflar
09.12.2025 13:06
Son Güncelleme: 09.12.2025 13:36
NTV - Haber Merkezi
Son günlerde hırsızlık iddialarıyla gündeme gelen adli emanet depolarında yüz binlerce suç delili ve kıymetli varlık saklanıyor. Depolardaki deliller, soruşturmalar için kritik öneme sahip.
İstanbul'da Büyükçekmece ve Adalar ile Konya'nın Kulu ilçesindeki adliyelerin adli emanet bürolarında art arda yaşanan üç soygun, adli emanet sisteminin güvenliğini tartışma konusu haline getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, son dönemde hırsızlıklarla gündeme gelen adli emanet bürolarında önlemlerin artırılacağını ve atılacak yeni adımlarla adli emanetlerin artık banka kasaları gibi korunacağını açıkladı.
Peki adli emanet depoları nasıl korunuyor?
İstanbul'da Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ümraniye, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli adliyelerinin taşınmasıyla 2013 yılında faaliyete başlayan Anadolu Adalet Sarayı'nın adli emanet depolarının kapıları 2019 yılında basın mensuplarına ilk kez açılmıştı.
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, ülkenin gündemini oluşturan olayların delilleri, biyometrik yüz tanıma, radyo frekanslı etiketler gibi en üst seviyede güvenlik önlemleriyle korunuyor.
2 ana depo, 20 ayrı bölümden oluşan emanet depolarında, 151 bin suç eşyası bulunuyordu. Bu sayı aradan geçen yılda önemli ölçüde arttı.
BEŞ BLOKTAN OLUŞUYOR
Beş bloktan oluşan ve 360 bin metrekarelik alanıyla "dünyanın en büyük adliyesi" olarak tanımlanan Anadolu Adalet Sarayı'nın emanet depoları, çelik kapılarla korunan ve 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen 2 ayrı birimden oluşuyor.
Bir başsavcıvekili, 2 cumhuriyet savcısı ve 23 personelin görev yaptığı ve 15 ayrı bölümden oluşan adli emanet depolarına girişler yüz tanıma sistemi ile gerçekleştiriliyor.
Adli emanet depoları içinde en fazla delilin İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.
Son yıllarda bir dizi önemli operasyon gerçekleştirildi. Suç delili olarak milyonlarca dolara el konuldu, altın gibi kıymetli madenler de açılan davalar kapsamında depolara konuldu.
Adli emanetteki altın, para, devlet sırrı niteliğindeki kıymetli eşyalar ise 2 yüksek güvenlikli kasada saklanıyor.
Binlerce suç eşyasının muhafaza edildiği adli emanet depolarında, 12 Eylül 1980 darbesi döneminde işlenen faili meçhul cinayetlerin delilleri ile Dev-Yol, Dev-Sol davalarına ait çok sayıda emanet eşyası da halen saklanıyor.
Depolarda, suç eşyalarının aramasını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan koridorlar "Aydın", "Ardahan", "Denizli", "Batman" gibi sokak isimleri ile ayrılıyor.
"YÜZ TANIMA" VE "BARKOD" SİSTEMİ İLE KORUMA
Adli emanet depolarında, Türkiye'de başka hiçbir adliyede bulunmayan "yüz tanıma" ve "barkod" sistemi uygulanıyor.
Sisteme ilişkin bilgi veren dönemin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Akça, Anadolu Adalet Sarayı'nda suç eşyalarının mevcut 18 depoda muhafaza edildiğini söylemişti.
Adli emanet depolarının yüz tanıma ve kilit sistemi ile korunduğunu anlatan Akça, depolara girişin sadece yüz tanıma sistemine yetkilendirilen görevliler aracılığıyla yapılabildiğini anlatmıştı:
“Bu sistem sayesinde suç eşyasının hangi depoda nerede olduğu bulunuyor. El terminali denilen küçük dedektör şeklinde aletler ile suç eşyalarının yanına yaklaştığında sinyal verdiğinden eşyayı bulmakta bize yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu mevcut 'barkod' sistemi sayesinde depolardan dışarı çıkan suç eşyaları anında kayda alınmaktadır. Yetkili ve yetkisiz giriş çıkış anında kayıtlı olarak gözükmektedir.”
Ayrıca depoların bütün alanlarında kamera sistemi bulunduğunu kaydeden Semih Akça, görevli Cumhuriyet savcılarının ve yazı işleri müdürünün monitörlerden depoların içini izlediğini belirtmişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayında emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmıştı.
Şüphelinin eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.
Bu olay gündemdeki yerini korurken benzer bir haber Adalar ilçesinden gelmişti.
İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlenmişti.
Konya'nın Kulu ilçesinde ise adliyede görevli katibin, zimmetine 6,5 milyon lira geçirdiği belirlenmişti.
Suçunu itiraf edip tutuklanan Ayşe S. isimli katibin, icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda çaldığı belirlenmişti.