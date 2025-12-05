Adli emanet soygununu savcının dikkati ortaya çıkardı

Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal Timurtaş'ta vardı.

Erdal Timurtaş'ın adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı, 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı.

Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.