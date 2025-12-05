Adli emanet soygununu savcının dikkati ortaya çıkardı
05.12.2025 17:44
NTV - Haber Merkezi
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundan 147 milyon TL'lik altın ve gümüş soygununun rutin denetimlerde değil savcının dikkati sayesinde anlık bir denetimde ortaya çıktığı öğrenildi. Ayrıca zanlının soygun için seçtiği 13 Kasım günü de sıradan bir gün değil.
İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundan yapılan ve değeri 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüş soygunun organize olabileceği değerlendiriliyor.
YENİDOĞAN ÇETESİ SAVCISI YAVUZ ENGİN ORTAYA ÇIKARDI
Olay, adli emanet bürosundan sorumlu, Yenidoğan soruşturmasından tanınan savcı Yavuz Engin'in yıllık izin dönüşünde 1 Aralık'ta yaptığı anlık denetimde, kasaları açtırmasıyla ortaya çıktı. Kasaları açan emanet memuru Kemal D. tutuklandı..
NEDEN 13 KASIM?
Peki ailesiyle İngiltere'ye kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılma talebinde bulunulan adliye çalışanı Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti? O günün, Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kamerası kayıtlarında, Erdal Timurtaş'ın market arabasıyla taşıdığı siyah poşetleri kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği ortaya çıkmıştı.
MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
HSK da Büyükçekmece adliyesinde müfettişler görevlendirdi. Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma açıldığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.
EMANET ODASINDA ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ
Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal Timurtaş'ta vardı.
Erdal Timurtaş'ın adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı, 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı.
Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.
TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli Kemal D.'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, "Erdal Timurtaş'ın kumar borçları var kendisinin kumar alışkanlığı da vardı. Raporlu olarak izne çıktı ancak aldığı raporu adliyeye teslim etmedi. 1 Aralık'tan kısa bir süre önce Erdal Timurtaş bizim birimin çalışanlarının bulunduğu mesajlaşma grubuna, 'Eşim ile aram bozuk tartıştık beni bir süre aramayın' şeklinde mesaj attı ve gruptan çıktı. Bu durum sonrası kendisini geri aradım ama telefonu kapalıydı." dedi.
“BENİ ARAYIP SORMAYIN DİYE MESAJ GÖNDERDİ”
Şüpheli Kemal D., "Erdal Timurtaş'ın kumar borcu nedeniyle intihara teşebbüs edebileceğinden şüphelendim ve bu kaygıyla durumunun kontrol edilmesi için adresine memur gönderdim. Memurların evine gittiğini öğrenince, Erdal T. beni görüntülü arayarak 'İyiyim, merak etmeyin' dedi. Ancak 1 Aralık günü mesajlaşma grubumuza 'Evi ve eşyaları sattım, beni arayıp sormayın' şeklinde bir mesaj gönderip gruptan ayrıldı" dedi.
Şüpheli Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA
Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.