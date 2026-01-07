Adli emanetteki hırsızlık anı NTV'de. Kilolarca altın ve gümüşü böyle çıkarmış
07.01.2026 09:00
Son Güncelleme: 07.01.2026 09:29
NTV - Haber Merkezi
NTV, İstanbul Büyükçekmece'de adli emanet bürosundaki altın soygununun firari zanlısı Erdal Timurtaş'ın binadan altınları çıkardığı ana ilişkin görüntülere ulaştı. Haber: Dilek Yaman Demir
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
İngiltere'ye kaçtığı iddia edilen ve eşi ve kendisi hakkında kırmızı bülten çıkarılan Erdal Timurtaş'ı yakalama çalışmaları devam ediyor. Bu girişimle iki şüpheli Interpol tarafından yurt dışında da aranmaya başladı.
İŞTE O ANLAR
Soruşturma devam ederken NTV, Timurtaş'ın adliye binasından altınları çıkardığı ana ilişkin görüntülere ulaştı.
Görüntülerde, zanlının altınları siyah çöp poşetlerine koyduğu ve market arabasıyla binadan çıktığı görülüyor.
Saat 07.40'da binadan market arabasıyla çıkan Timurtaş, 07.43'te boş market arabasıyla geri dönüyor.
SOYGUNDA ÇETE İZİ
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Adliyesi'nde 12 Kasım'da yaşanan hırsızlık olayında emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmıştı.
Soruşturmada emanet memuru Kemal D., zanlının kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.
Şüphelinin eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.
YURT DIŞINA KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ
Erdal Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile birlikte 19 Kasım'da İngiltere'ye gitmişti.
Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Timurtaş ve eşinin İngiltere'ye kaçarken pasaport kontrolündeki görüntüleri de soruşturma dosyasına girmişti.