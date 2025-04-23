Adli ne zaman başlayacak? Adli tatilde görülen davalar neler? (2025 adli tatil tarihleri)
Adli tatil tarihi, davası olan veya dava açmaya hazırlanan birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte adli tatil tarihleri araştırılmaya başladı. Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler aracılığıyla devam ediyor. Peki, 2025 adli ne zaman başlayacak?
2025 adli tatilin ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar başladı. Avukatlar, hâkimler, savcılar ve adliye işlemleriyle ilgili süreci takip edenler için adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri büyük önem taşıyor. Peki, 2025 adli ne zaman başlayacak?