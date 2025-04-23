Adli ne zaman başlayacak? Adli tatilde görülen davalar neler? (2025 adli tatil tarihleri)

Adli tatil tarihi, davası olan veya dava açmaya hazırlanan birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte adli tatil tarihleri araştırılmaya başladı. Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler aracılığıyla devam ediyor. Peki, 2025 adli ne zaman başlayacak?

Adli ne zaman başlayacak? Adli tatilde görülen davalar neler? (2025 adli tatil tarihleri) - 1

2025 adli tatilin ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar başladı. Avukatlar, hâkimler, savcılar ve adliye işlemleriyle ilgili süreci takip edenler için adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri büyük önem taşıyor. Peki, 2025 adli ne zaman başlayacak?

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Adli ne zaman başlayacak? Adli tatilde görülen davalar neler? (2025 adli tatil tarihleri) - 2

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil, yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullanabildiği ve bazı yargı faaliyetlerinin durduğu belirli bir dönemdir.

Türkiye’de her yıl 20 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında uygulanır. Bu süreçte bazı davalar ve yargı süreçleri ertelenirken, istisnai durumlar dışında yeni duruşma açılmaz.

1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla adliyeler normal çalışma düzenine geri döner.

Adli ne zaman başlayacak? Adli tatilde görülen davalar neler? (2025 adli tatil tarihleri) - 3

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Her ne kadar adli tatil sürecinde birçok dava ertelense de, bazı yargılamalar bu dönemde de devam eder.

Adli tatilde görülebilecek davalar şunlardır:

- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi geçici hukuki koruma talepleri

- Nafaka davaları

- Velayet ve vesayetle ilgili acil işlemler

- Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki tutukluluk incelemeleri

- İş mahkemelerinde açılan ve durumu aciliyet gerektiren bazı davalar

Bu sayede hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanır.

Adli ne zaman başlayacak? Adli tatilde görülen davalar neler? (2025 adli tatil tarihleri) - 4

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI?

Adli tatil süresince dava açmak mümkündür. Ancak mahkemeler genellikle yeni duruşma günü vermez; dosyalar tatile giren mahkemelerce tatil sonrasında işleme alınır. Bu nedenle dava süreci, adli tatil boyunca yavaş ilerleyebilir.

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