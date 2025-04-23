Adli ne zaman başlayacak? Adli tatilde görülen davalar neler? (2025 adli tatil tarihleri)

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Her ne kadar adli tatil sürecinde birçok dava ertelense de, bazı yargılamalar bu dönemde de devam eder.



Adli tatilde görülebilecek davalar şunlardır:



- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi geçici hukuki koruma talepleri



- Nafaka davaları



- Velayet ve vesayetle ilgili acil işlemler



- Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki tutukluluk incelemeleri



- İş mahkemelerinde açılan ve durumu aciliyet gerektiren bazı davalar



Bu sayede hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanır.