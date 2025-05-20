Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Adli tatilde görülen davalar ve süreler

Adli tatilde hukuki süreler durur ve duruşmalar yapılmaz. Ancak bunun istisnaları söz konusudur. Bu nedenle mahkemede ve adliyelerde işlemleri olanlar ''Adli tatil ne zaman başlayacak?'' sorusunu yöneltiyor. Ayrıca adli tatilin sürelere etkisi ve görülen davalar da merak edilen konular arasında.

Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Adli tatilde görülen davalar ve süreler - 1

Adli tatil, mahkemeler ve icra dairleri için çalışmalarına ara verecekleri bir tatil dönemidir. Tatil zamanında sadece önemli ve aciliyeti olan davalar görülür. Yeni adli yıl ise her sene 1 Eylül'de başlar. İşte, adli tatilde görülen davalar...

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Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Adli tatilde görülen davalar ve süreler - 2

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil her sene 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta son bulur. Böylece 1 Eylül'de yeni adli yıl başlar. Hafta sonuna denk gelmesi durumunda ise ilk iş günü adli yıl açılışı olur.

Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Adli tatilde görülen davalar ve süreler - 3

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti
Nafaka
Soybağı
Velayet
Vesayet
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi
İş davaları
Ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler
İflas, konkordato, sermaye şirketleri yapılandırma işleri
Keşif
Tahkim
Çekişmesiz yargı işleri
İvedi işler

Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Adli tatilde görülen davalar ve süreler - 4

ADLİ TATİLDE SÜRELER

Adli tatilde görülemeyen davaların yasal süresi adli tatil dönemi içerisinde bitmiş ise bu işlerin süresi ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta (7 gün) uzamış sayılır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzamış sayılır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre ise bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün (7 gün) uzamış kabul edilir.

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