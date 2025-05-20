Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Adli tatilde görülen davalar ve süreler
Adli tatilde hukuki süreler durur ve duruşmalar yapılmaz. Ancak bunun istisnaları söz konusudur. Bu nedenle mahkemede ve adliyelerde işlemleri olanlar ''Adli tatil ne zaman başlayacak?'' sorusunu yöneltiyor. Ayrıca adli tatilin sürelere etkisi ve görülen davalar da merak edilen konular arasında.
Adli tatil, mahkemeler ve icra dairleri için çalışmalarına ara verecekleri bir tatil dönemidir. Tatil zamanında sadece önemli ve aciliyeti olan davalar görülür. Yeni adli yıl ise her sene 1 Eylül'de başlar. İşte, adli tatilde görülen davalar...