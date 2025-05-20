Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Adli tatilde görülen davalar ve süreler

ADLİ TATİLDE SÜRELER

Adli tatilde görülemeyen davaların yasal süresi adli tatil dönemi içerisinde bitmiş ise bu işlerin süresi ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta (7 gün) uzamış sayılır.



5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzamış sayılır.



2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre ise bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün (7 gün) uzamış kabul edilir.