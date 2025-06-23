Adli tatil başlangıcı 2025: Adli tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor?
Türkiye’de yargı sisteminde her yıl belirli bir tarihte başlayan ve yaklaşık 40 gün süren adli tatil, 2025 yılında da rutin şekilde uygulanacak. Mahkeme işlemleri açısından oldukça önemli olan bu dönem, hem vatandaşları hem de hukukçuları yakından ilgilendiriyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, hangi ayda bitecek?
2025 adli tatil tarihi, davaları olan veya dava açmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye'de her yılın belli bir döneminde yargı sistemi adli tatil dönemine giriyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak?