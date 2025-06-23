Adli tatil başlangıcı 2025: Adli tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor?

Türkiye’de yargı sisteminde her yıl belirli bir tarihte başlayan ve yaklaşık 40 gün süren adli tatil, 2025 yılında da rutin şekilde uygulanacak. Mahkeme işlemleri açısından oldukça önemli olan bu dönem, hem vatandaşları hem de hukukçuları yakından ilgilendiriyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, hangi ayda bitecek?

Adli tatil başlangıcı 2025: Adli tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor? - 1

2025 adli tatil tarihi, davaları olan veya dava açmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye'de her yılın belli bir döneminde yargı sistemi adli tatil dönemine giriyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak?

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Adli tatil başlangıcı 2025: Adli tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor? - 2

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil, yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullanabildiği ve bazı yargı faaliyetlerinin durduğu belirli bir dönemdir.

Türkiye’de her yıl 20 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanır. Bu süreçte bazı davalar ve yargı süreçleri ertelenirken, istisnai durumlar dışında yeni duruşma açılmaz.

1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla adliyeler normal çalışma düzenine geri döner.

Adli tatil başlangıcı 2025: Adli tatil ne zaman, hangi ayda başlıyor? - 3

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Her ne kadar adli tatil sürecinde birçok dava ertelense de, bazı yargılamalar bu dönemde de devam eder.

Adli tatilde görülebilecek davalar şunlardır:

- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi geçici hukuki koruma talepleri

- Nafaka davaları

- Velayet ve vesayetle ilgili acil işlemler

- Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki tutukluluk incelemeleri

- İş mahkemelerinde açılan ve durumu aciliyet gerektiren bazı davalar

Bu sayede hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanır.

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