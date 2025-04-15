Adli tatil başlangıcı ve bitişi 2025: Adli tatilde süreler ve görülen davalar

Adli tatil, yargı mensuplarının çalışmalarına ara verdiği dönemdir. Bu zaman diliminde bazı davalar görülmeye devam eder ve başvurular kabul edilir. Adli tatilde, görülen davalar dışında dava açmak mümkün değildir. Adliye ve mahkemelerde işlemleri olanlar ''Adli tatilde süreler işler mi, hangi davalar görülür?'' sorularını yöneltiyor.

Adli tatil başlangıcı ve bitişi 2025: Adli tatilde süreler ve görülen davalar - 1

Yargıda görev alanların tatili olarak bilinen adli tatilde nöbetçi mahkemeler görevlidir. Öte yandan bazı davalar adli tatil sürecinde de görülebiliyor. Adli tatilde sadece hakim ve savcılar görevlerine ara veriyor. Bu süre zarfında boşanma davaları açılabilir ancak dava görülmez. İşte, adli tatil detayları...

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Adli tatil başlangıcı ve bitişi 2025: Adli tatilde süreler ve görülen davalar - 2

ADLİ TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

2025 yılı adli tatil 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos tarihinde son bulacak. Yeni adli yıl ise 1 Eylül tarihinde başlar. Toplamda adli tatil süresi 41 gündür.

Adli tatil başlangıcı ve bitişi 2025: Adli tatilde süreler ve görülen davalar - 3

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde acil davalar için nöbetçi mahkemeler görev yapar. Öte yandan Anayasa Mahkemesi ve Danıştay ile Yargıtay'da is nöbetçi heyetler görev başında oluyor. İşte, adli tatilde görülen davalar:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin davalar,

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Adli tatil başlangıcı ve bitişi 2025: Adli tatilde süreler ve görülen davalar - 4

ADLİ TATİLDE SÜRELER İŞLER Mİ?

Adli tatile tabi olan dava ve işlemler, kanunun belirttiği sürelerinin adli tatile denk gelmesi durumunda bu süreler tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nu uyarınca, adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzar.

Adli tatil başlangıcı ve bitişi 2025: Adli tatilde süreler ve görülen davalar - 5

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

Acil ya da önemli işlemlerde aşağıdaki mahkemeler görev alabilir:

İdare Mahkemeleri: İdari işlemlerle ilgili,
Ceza Mahkemeleri: Tutukluluk ve acil ceza davaları gibi,
İcra Mahkemeleri: İcra ve iflas işlemleri,
Sulh Hukuk Mahkemeleri: Acil ihtiyati tedbir talepleri gibi,
Hukuk Mahkemeleri: Kanunda sayılı durumlarda,
Anayasa Mahkemeleri: Çalışmaya ara vermez.

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