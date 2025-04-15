Adli tatil başlangıcı ve bitişi 2025: Adli tatilde süreler ve görülen davalar
Adli tatil, yargı mensuplarının çalışmalarına ara verdiği dönemdir. Bu zaman diliminde bazı davalar görülmeye devam eder ve başvurular kabul edilir. Adli tatilde, görülen davalar dışında dava açmak mümkün değildir. Adliye ve mahkemelerde işlemleri olanlar ''Adli tatilde süreler işler mi, hangi davalar görülür?'' sorularını yöneltiyor.
Yargıda görev alanların tatili olarak bilinen adli tatilde nöbetçi mahkemeler görevlidir. Öte yandan bazı davalar adli tatil sürecinde de görülebiliyor. Adli tatilde sadece hakim ve savcılar görevlerine ara veriyor. Bu süre zarfında boşanma davaları açılabilir ancak dava görülmez. İşte, adli tatil detayları...