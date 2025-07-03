Adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek? Adli tatilde devam eden davalar
2025 yılı adli tatil dönemi, dava süreci devam eden ya da yeni dava açmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de yargı sistemi her yıl belirli bir tarihten itibaren adli tatile giriyor ve bu süreçte bazı davalar hariç yargılamalara ara veriliyor. Peki, 2025 adli tatili hangi tarihte başlayacak ve ne kadar sürecek?
Türkiye’de yargı sisteminde her yıl belirli bir dönemde uygulanan adli tatil, 2025 yılında da planlandığı şekilde devreye giriyor. Yaklaşık 40 gün süren bu süreç, mahkemelerdeki işleyişin yavaşladığı ve sadece belirli davaların görüldüğü bir dönem olarak öne çıkıyor. Hem vatandaşlar hem de hukuk camiası için büyük önem taşıyan adli tatilin bu yıl ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte sona ereceği ise merak konusu. Peki, 2025 adli tatili hangi tarihler arasında uygulanacak, hangi ayda sona erecek?