Adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek? Adli tatilde devam eden davalar

2025 yılı adli tatil dönemi, dava süreci devam eden ya da yeni dava açmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de yargı sistemi her yıl belirli bir tarihten itibaren adli tatile giriyor ve bu süreçte bazı davalar hariç yargılamalara ara veriliyor. Peki, 2025 adli tatili hangi tarihte başlayacak ve ne kadar sürecek?

Adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek? Adli tatilde devam eden davalar - 1

Türkiye’de yargı sisteminde her yıl belirli bir dönemde uygulanan adli tatil, 2025 yılında da planlandığı şekilde devreye giriyor. Yaklaşık 40 gün süren bu süreç, mahkemelerdeki işleyişin yavaşladığı ve sadece belirli davaların görüldüğü bir dönem olarak öne çıkıyor. Hem vatandaşlar hem de hukuk camiası için büyük önem taşıyan adli tatilin bu yıl ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte sona ereceği ise merak konusu. Peki, 2025 adli tatili hangi tarihler arasında uygulanacak, hangi ayda sona erecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek? Adli tatilde devam eden davalar - 2

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Ankara, 3 Temmuz 2025 – Her yıl yaz aylarıyla birlikte uygulanan adli tatil dönemi, bu yıl da 20 Temmuz Pazar günü başlayacak ve 31 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. 1 Eylül 2025 Pazartesi günü ise yeni adli yıl resmen başlayacak—bu tarihte mahkemeler tam kapasiteyle tekrar faaliyete geçecek.

Adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek? Adli tatilde devam eden davalar - 3

ADLİ TATİLDE DEVAM EDEN DAVALAR

Bu süreçte birçok dava ve yargı işine ara verilirken, bazı acil ve ivedi işler aksamadan sürüyor. İşte adli tatil boyunca görülebilecek işlemler:

İhtiyati tedbir ve haciz talepleri

Nafaka, soybağı, velayet ve vesayet davaları

Nüfus kayıt işlemleri

İş, ticari defter, iflas ve konkordato davaları

Tahkim, keşif gibi çekişmesiz işler

Mahkemeye "ivedi işlem" kararı verilmesi durumundaki iş ve işlemler

Adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek? Adli tatilde devam eden davalar - 4

Ayrıca Yargıtay ve Danıştay’da nöbetçi heyetler görev yapacak; bu heyetler özellikle tutukluluk incelemeleri ve yürütmenin durdurulması taleplerine bakmaya devam edecek.

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