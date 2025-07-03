Adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek? Adli tatilde devam eden davalar

Türkiye’de yargı sisteminde her yıl belirli bir dönemde uygulanan adli tatil, 2025 yılında da planlandığı şekilde devreye giriyor. Yaklaşık 40 gün süren bu süreç, mahkemelerdeki işleyişin yavaşladığı ve sadece belirli davaların görüldüğü bir dönem olarak öne çıkıyor. Hem vatandaşlar hem de hukuk camiası için büyük önem taşıyan adli tatilin bu yıl ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte sona ereceği ise merak konusu. Peki, 2025 adli tatili hangi tarihler arasında uygulanacak, hangi ayda sona erecek?