Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 adli tatil tarihi

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.



Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.



Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.