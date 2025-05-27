Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 adli tatil tarihi

Adli tatilin bu yıl ne zaman başlayıp, biteceğiyle ilgili araştırmalar başladı. Her yıl temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, davaları süren veya dava açmaya hazırlanan vatandaşlar adli tatil tarihini araştırıyor. 2025 adli tatil tarihi ise temmuz ayına 1 aylık zaman dilimi kalmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak?

Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 adli tatil tarihi - 1

2025 adli tatil tarihinin ne zaman başlayacağı, mahkeme gününü bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin ne zaman sona ereceği ise mahkemelerde hukuki işlemleri olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

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Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 adli tatil tarihi - 2

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

Buna göre; Adli tatil bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2025 itibarıyla sona erecek.

Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 adli tatil tarihi - 3

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 adli tatil tarihi - 4

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Yeni adli yıl, 1 Eylül Pazartesi günü Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

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