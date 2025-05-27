Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2025 adli tatil tarihi
Adli tatilin bu yıl ne zaman başlayıp, biteceğiyle ilgili araştırmalar başladı. Her yıl temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, davaları süren veya dava açmaya hazırlanan vatandaşlar adli tatil tarihini araştırıyor. 2025 adli tatil tarihi ise temmuz ayına 1 aylık zaman dilimi kalmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak?
2025 adli tatil tarihinin ne zaman başlayacağı, mahkeme gününü bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin ne zaman sona ereceği ise mahkemelerde hukuki işlemleri olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?