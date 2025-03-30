Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 adli tatil tarihleri ve görülen davalar

Adli tatil tarihlerinde adliyelerde kanunda belirtilen davalar dışında herhangi bir iş ve işlem yapılmaz. Diğer davalar için yeni adli yıl beklenir. Adliyelerde işlemleri olanlar 2025 adli tatil tarihlerini sorguluyor. Bu yıl adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 adli tatil tarihleri ve görülen davalar - 1

Adli tatilde görülen davalar, adliyelerde işlemleri olan vatandaşlarca araştırılanlar arasında. Her sene adli tatil tarihlerinde mahkemeler bazı davalar dışında farklı davaları görmüyor. 2025 adli tatil için geri sayım sürerken ''adli tatil ne zaman başlayacak?'' sorusuna öne çıkıyor.

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Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 adli tatil tarihleri ve görülen davalar - 2

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR-BİTİYOR?

Bu sene adli tatil her sene olduğu gibi 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos tarihinde bitecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlayacak.

Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 adli tatil tarihleri ve görülen davalar - 3

ADLİ TATİL KİMLERİ KAPSAR?

Adli tatil süecinde tatil kapsamına giren mahkemeler şöyle:

-Hukuk Mahkemeleri
Asliye Hukuk Mahkemeleri
Aile Mahkemeleri
İş Mahkemeleri
Kadastro Mahkemeleri
Tüketici Mahkemeleri
Ticaret Mahkemeleri

-İdari Yargı
İdare Mahkemeleri
Vergi Mahkemeleri
Bölge İdare Mahkemeleri

-Yüksek Yargı Organları
Yargıtay (Hukuk ve Ceza Daireleri)
Danıştay (İdari ve Vergi Daireleri)

-Hakimler ve Savcılar
Hukuk Hakimleri
İdari Yargı Hakimleri
Savcılar

-Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri)
Hukuk Daireleri
Ceza Daireleri

Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 adli tatil tarihleri ve görülen davalar - 4

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

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