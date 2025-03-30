Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 adli tatil tarihleri ve görülen davalar
Adli tatil tarihlerinde adliyelerde kanunda belirtilen davalar dışında herhangi bir iş ve işlem yapılmaz. Diğer davalar için yeni adli yıl beklenir. Adliyelerde işlemleri olanlar 2025 adli tatil tarihlerini sorguluyor. Bu yıl adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
Adli tatilde görülen davalar, adliyelerde işlemleri olan vatandaşlarca araştırılanlar arasında. Her sene adli tatil tarihlerinde mahkemeler bazı davalar dışında farklı davaları görmüyor. 2025 adli tatil için geri sayım sürerken ''adli tatil ne zaman başlayacak?'' sorusuna öne çıkıyor.