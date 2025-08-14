Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil süresi

Adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz’da başladı ve yargı alanındaki birçok dava ve işlemler için süreler durduruldu. Hakim, savcı ve avukatların izin dönemini kapsayan adli tatil süresinin sona ermesiyle birlikte mahkemelerde duruşmalar ve yargılama süreçleri yeniden hız kazanacak. Peki, 2025 yılında adli tatil ne zaman bitecek?

Her yıl olduğu gibi, Türkiye’deki adli tatil süreci 20 Temmuz 2025’te başladığı gibi, 31 Ağustos 2025’te sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor. Bu kapsamlı uygulama, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesine göre düzenlenmiş olup, ceza ve idari yargı süreçlerinde de benzer şekilde uygulanıyor.

ADLİ TATİL SÜRESİNDE DEVAM EDEN DAVALAR

Bu dönemde mahkemelerin büyük çoğunluğu duruşmalara ara verirken, nöbetçi mahkemeler ve icra daireleri bazı acil ve istisnai işlerle ilgilenmeye devam eder.

Özellikle ihtiyati tedbir kararları, nafaka, soybağı, velayet ve vesayet davaları, nüfus kaydı değişiklikleri, işçi davaları, iflas/konkordato işlemleri gibi konular, adli tatil boyunca hakem heyetleri veya nöbetçi merciler aracılığıyla yürütülmektedir.

ADLİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA

Türkiye’de adli tatil uygulaması yeni ilan edilmiş bir durum değil; yasal olarak uzun süredir var ve her yıl aynı tarihler arasında uygulanıyor.

İlk düzenleme, 1924 tarihli "Adliye Teşkilatına Dair Kanun" ile başladı.

Günümüzdeki sistem ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesi (2011) ile net biçimde düzenlenmiş durumda.

