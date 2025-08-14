Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil süresi
Adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz’da başladı ve yargı alanındaki birçok dava ve işlemler için süreler durduruldu. Hakim, savcı ve avukatların izin dönemini kapsayan adli tatil süresinin sona ermesiyle birlikte mahkemelerde duruşmalar ve yargılama süreçleri yeniden hız kazanacak. Peki, 2025 yılında adli tatil ne zaman bitecek?
Her yıl olduğu gibi, Türkiye’deki adli tatil süreci 20 Temmuz 2025’te başladığı gibi, 31 Ağustos 2025’te sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor. Bu kapsamlı uygulama, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesine göre düzenlenmiş olup, ceza ve idari yargı süreçlerinde de benzer şekilde uygulanıyor.