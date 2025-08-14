Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil süresi

Her yıl olduğu gibi, Türkiye’deki adli tatil süreci 20 Temmuz 2025’te başladığı gibi, 31 Ağustos 2025’te sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor. Bu kapsamlı uygulama, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesine göre düzenlenmiş olup, ceza ve idari yargı süreçlerinde de benzer şekilde uygulanıyor.