Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte 2023 adli yıl açılış tarihi

'Adli tatil ne zaman bitecek?' sorusu, davaları hakkında yürütülen sürecin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her yıl temmuz ayının ortasında başlayan adli tatil, yaz aylarının son günlerine doğru ise sona eriyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor?

Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte 2023 adli yıl açılış tarihi - 1

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde, adli tatilin  ayrıntılarına yer veriliyor. İşte, 2023 adli tatili hakkında bilgiler...

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Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte 2023 adli yıl açılış tarihi - 2

2023 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte 2023 adli yıl açılış tarihi - 3

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

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