Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte 2023 adli yıl açılış tarihi
'Adli tatil ne zaman bitecek?' sorusu, davaları hakkında yürütülen sürecin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her yıl temmuz ayının ortasında başlayan adli tatil, yaz aylarının son günlerine doğru ise sona eriyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor?
Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde, adli tatilin ayrıntılarına yer veriliyor. İşte, 2023 adli tatili hakkında bilgiler...