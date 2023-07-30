Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte 2023 adli yıl açılış tarihi
Adli tatil bu yıl beklenen tarihinde başladı. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor?
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil süreci başlıyor. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. İşte, 2023 adli tatil tarihi...