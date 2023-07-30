Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte 2023 adli yıl açılış tarihi

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil süreci başlıyor. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. İşte, 2023 adli tatil tarihi...